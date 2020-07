Ein Unfall – neun Beteiligte

Neun Beteiligte in zwei Autos: so die Unfallsituation am späten Samstagnachmittag auf der B 58 Richtung Beckum. Laut Mitteilung der Feuerwehr fuhr ein mit sechs Menschen besetzter Transporter auf Höhe der Bushaltestelle Storkamp auf einen mit drei Passagieren besetzen Ford auf. Nach der Erstversorgung wurden die verletzten Personen durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser befördert. Im Einsatz war die hauptamtliche Wachbereitschaft mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Hilfeleistungslöschfahrzeug. Zusätzlich wurde ein Rettungswagen der Feuerwehr Beckum eingesetzt.