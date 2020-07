612 Kilometer: „Dabei sein ist alles“

Komparsen aus Ahlen bei „Faking Bullshit“-Premiere in München

Ahlen / München -

Als die in Ahlen gedrehte Komödie „Faking Bullshit“ am Donnerstag in München ihre Uraufführung erlebt, sind auch einige lokale Komparsen dabei. Das Ahlener Rathaus ist ebenfalls vertreten – durch Ralf Grote.