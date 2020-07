Mehr als fünf Monate sind die Leinwände im „Cinema Ahlen“ dunkel geblieben. Am morgigen Dienstag, 28. Juli, gehen die Lichter wieder an. Betreiber Martin Temme hat sich mit der Wiederöffnung Zeit gelassen und stattdessen bis 5. Juli auf das Autokino am Wersestadion gesetzt.

Wie richtig er mit dieser Strategie lag, sagt er, müsse er erst gerade wieder erleben: Walt Disney und Warner Brothers verschoben zum x-ten Mal die Premieren von „Mulan“ und Christopher Nolans Thriller „Tenet“. Immerhin kann er aber am 30. Juli mit einem Knaller aufwarten: „Faking Bullshit“. Nur eine Woche nach der erfolgreichen Welturaufführung in München feiert die Krimi-Komödie in Ahlen Premiere. Dazu können sich die Filmfreunde und die Statisten auf die Anwesenheit zahlreicher Schauspieler und Mitglieder der Filmcrew freuen, so Temme, der sich aber bedeckt hält: „Ich habe noch keine Gästeliste.“

WFG organisiert Premierenfeier

Der Film laufe gleich am ersten Tag mit vier täglichen Vorstellungen an und werde am Sonntag, 3. August, auch im VHS-Seniorenkino gezeigt. Die Organisation der Premierenfeier hat die Wirtschaftsförderungsgesellschaft übernommen.

Bei der Wiederöffnung am Dienstag lässt sich Martin Temme von einem strengen Hygienekonzept leiten. Hände desinfizieren und Maske tragen im Foyer und auf den Gängen sei obligatorisch, im Saal dürfe die Maske abgenommen werden. Auch für Abstand sei gesorgt: Nur die Mitglieder eines Haushalts dürfen zusammensitzen, ansonsten bleibe ein Platz zwischen den Besuchern frei.