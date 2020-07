Der Fahrer eines Kleinlasters aus Oberhausen war nach Polizeiangaben unterwegs in Richtung Bahnunterführung / Fritz-Reuter-Straße. Hinter einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw hielt er verkehrsbedingt an, um die 35-jährige Fahrerin eines entgegenkommenden weißen „Hyundai i10“ passieren zu lassen. Der 25-jährige Fahrer eines nachfolgenden blauen „ Fiat Punto“ erkannte die Situation nicht und setzte zum Überholen des Lkw an.

Bei dem Crash wurden die Hyundai-Fahrerin und der 22-jährige Beifahrer im Fiat schwer, der „Punto“-Fahrer leicht verletzt. Mit zwei Rettungswagen wurden die Verletzten in die Krankenhäuser in Ahlen und Heessen transportiert. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf ca. 12 500 Euro.

Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten blieb der Pattenmeicheln zwischen den Einmündungen Berliner Straße und Im Burbecksort für den Verkehr gesperrt. Die mit ausgelaufenen Betriebsstoffen verunreinigte Fahrbahn musste anschließend durch eine Fachfirma gesäubert werden.