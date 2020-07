Es geht wieder aufs Rad: Vom 9. bis zum 29. August findet auch in diesem Jahr in Ahlen das Stadtradeln statt. Und natürlich ist auch die Evangelische Kirchengemeinde mit ihrem Team „Die Kirchenradler“ wieder am Start. Zum Mitmachen eingeladen ist jeder und jede, der oder die in Ahlen wohnt, arbeitet oder einem Verein angehört. Dabei zählt jeder Kilometer: egal ob mit dem E-bike oder dem klassischen Fahrrad, egal ob es die kurze Fahrt zum Bäcker ist oder ein Ausflug in die Umgebung, und selbst ohne einen eingebauten Kilometerzähler, denn man darf die Strecke auch schätzen.

„ Kleinvieh macht auch Mist! Kleinvieh macht auch Mist! “ Pfarrerin Martina Grebe

„Kleinvieh macht auch Mist!“ erinnert Pfarrerin Martina Grebe , die das Team „Die Kirchenradler“ zusammen mit dem Umweltteam der Kirchengemeinde organisiert. „Je mehr Menschen mitmachen, desto größer unsere Chance, es wieder unter die ersten Zehn zu schaffen!“ Aber natürlich geht es nicht nur um den Wettkampf: „In erster Linie soll es Spaß machen, die Gesundheit fördern und ein Zeichen setzen: für mehr Klimaschutz und eine andere Mobilität!“, so die Pfarrerin. Und auch gemeinsame Ausflüge der Kirchenradler sind in diesem Jahr bereits in der Vorbereitung.

Wer mitmachen will, kann sich im Gemeindebüro unter Telefon 8 13 50 oder bei Pfarrerin Grebe, Telefon 01 76 / 14 21 10 51, anmelden. Dort können dann auch die gefahrenen Fahrradkilometer angegeben und von dort aus zentral dem Team gutgeschrieben werden.

Für alle, die das im Internet selbst erledigen können, ist die Registrierung unter www.stadtradeln.de/ahlen (und dort für das Team „Die Kirchenradler“) möglich.