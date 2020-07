Regisseur Alexander Schubert und Schauspieler Adrian Topol halten ihr Wort, dass sie den Ahlenern in ei­ner Videobotschaft aus München gegeben haben: Wenige Tage nach der Welturaufführung von „Faking Bullshit“ an der Isar kehrt die Filmcrew an den Originalschauplatz zu­­rück, an dem die Krimi-Komödie im Herbst vergangenen Jahres gedreht wurde.