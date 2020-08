Top – die (Stadt-)Wette gilt: Wenn 10 000 Ahlener in den nächsten Wochen in den Film gehen und er bundesweit die Schallmauer von 100 000 Besuchern durchbricht, „dann werden wir wahrscheinlich den zweiten Teil drehen“, kündigte Adrian Topol am Ende der Premierenvorstellung von „Faking Bullshit“ am Samstagabend im „Cinema Ahlen“ überraschend an.