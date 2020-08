Jano ‘n‘ friends hatte die Liebe im Musik-Gepäck

Was macht eigentlich einen herrlichen Wintergarten aus? Und warum ist die Stadt Jerusalem so einzigartig? Über Fragen wie diese könnte man sicherlich einen ganzen Roman scheiben. Das muss aber nicht sein – zumindest nicht bei Jeannot Akono. Denn der aus Kamerun stammende und in Nordkirchen lebende Sänger und Gitarrist beschreibt die Schönheit der Dinge am Samstagabend beim Schuhfabrik-Kultursommer einfach mit seiner unvergleichlichen und tief berührenden Musik.

Grenzenloses Musikuniversum

Zusammen mit Akono und seiner kongenialen Partnerin, der Deutsch-Französin Marine Kloecker sowie Uwe Groover an Djembe und Percussion begeben sich die Gäste des Kultursommers gemeinsam mit Jano ‘n‘ friends auf die Reise durch ein quasi grenzenloses Musikuniversum, das die Einflüsse verschiedener Musikrichtungen gekonnt und harmonisch vereint. So mischt Akono afrikanische Stücke mit Elementen des Reggae und Jazz, was für ein ganz besonderes Flair sorgt. Zu dem trägt auch Marine Kloecker bei, die zusätzlich Elemente französischer Chansons einfließen lässt.

„Jerusalem je t’aime“ singt Akono voller Leidenschaft ins Mikrofon. Es ist eine Liebeserklärung an die geschichtsträchtige Stadt, die alle drei Weltreligionen auf engem Raum beherbergt. Ausgedrückt in einem leidenschaftlichen französischen Gesang. Das trifft den musikalischen Nerv der Kultursommer-Gäste, die auf den Stühlen vor der Bühne im Takt mitwippen und sich gedanklich in eine andere Welt entführen lassen.

Diese musikalische Welt hat vor allem ein Thema: Liebe. „Die Liebe zieht sich durch alle Lieder“, erklärt Akono seinen kulturhungrigen Zuhörern. Und so nimmt sie in seinen Stücken immer andere Formen an. Beispielsweise handelt sie von der Schönheit der Wintergärten oder auch von der Wertschätzung der Leistung der Mütter dieser Welt. „Ich habe meine Mutter früh verloren und deshalb dieses Lied geschrieben, um sie immer bei mir zu haben“, erklärt Akono den emotionalen Hintergrund dieses Liedes.

Liebeserklärung an den Liebesbrief

Was bei einer musikalischen Aufarbeitung des Themas Liebe auf keinen Fall fehlen darf, ist natürlich eine Liebeserklärung an eine etwas aus der Zeit gekommene Ausdrucksform der Liebe, den Liebesbrief. „Damals ohne Internet gab es nur Liebesbriefe, es ging nichts anderes“, verdeutlicht Akono mit einem Augenzwinkern.

Mit ihrer musikalischen Darbietung begeistern Jano ‘n‘ friends am Ende des Abends sogar so sehr, dass einige Besucher, natürlich unter Einhaltung der Abstandsregeln, spontan tanzen und das Trio am Ende nicht gehen lassen, ohne lautstark Zugaben zu fordern. „Schönes Musik, eine tolle Stimmung und das erste Mal seit Februar wieder getanzt“, freut sich Christa Bündgen über den Auftritt von Jano ‘n‘ friends. Das Musikuniversum der Liebe berührt in Coronazeiten anscheinend noch einmal etwas mehr.