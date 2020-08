Die CDU-Ratsfraktion hat einen Antrag an Bürgermeister Dr. Alexander Berger adressiert mit der Bitte, ihn auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung des Ortsausschusses Dolberg am 20. August zu setzen. Die Ahlener Umweltbetriebe sollen ein „Patenschaftprogramm für Pflanzbeete und Baumneupflanzungen für Dolberg“ erarbeiten.

Zur Begründung führt CDU-Fraktionsvorsitzender Peter Lehmann aus: „Bedingt durch veränderte Wetterverhältnisse ist es in den vergangenen Jahren immer häufiger dazu gekommen, dass neu gepflanzte Bäume nicht angegangen sind. Vielmehr ist zu vermuten, dass dies insbesondere auf Wassermangel in den regenarmen Sommermonaten zurückzuführen ist.

„ Zudem gäbe es eine erhöhte soziale Kontrolle für alle Pflanzbeete und die entsprechenden Neuanpflanzungen. Zudem gäbe es eine erhöhte soziale Kontrolle für alle Pflanzbeete und die entsprechenden Neuanpflanzungen. “ Peter Lehmann

In vielen Städten der Bundesrepublik Deutschland werden daher sogenannte Patenschaftsprogramme aufgelegt, in denen die Bürgerinnen und Bürger für ein Pflanzbeet oder einen neu gepflanzten Baum die Patenschaft übernehmen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass viele Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden bereit sind, derartige Patenschaften zu übernehmen.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Ahlen hat bereits einen entsprechenden Antrag zur Erarbeitung eines alternativen Bewässerungssystems für neu gepflanzte Bäume eingebracht. Mit der Erstellung eines Patenschaftsprogramms würden Maßnahmen aus dem genannten Antrag flankiert. Vorteil wäre zudem, dass seitens der Ahlener Umweltbetriebe in der Sommerzeit weniger Bewässerungspunkte angefahren werden müssten. Zudem gäbe es eine erhöhte soziale Kontrolle für alle Pflanzbeete und die entsprechenden Neuanpflanzungen.“

Die CDU hält es für denkbar, dass das Programm zu einem späteren Zeitpunkt auf die gesamte Stadt Ahlen ausgeweitet werden könnte.