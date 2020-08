Auch wenn der Ball im Sportpark Nord zuletzt seltener als üblich rollte, diskutierte die CDU Ahlen mit den dort tätigen Vereinen. Der von den Christdemokraten ausgesprochenen Einladung folgten neben Matthias Rauf und Joachim Jaunich von der Ahlener SG, Thomas Tunc von den Aramäern und Sven Becker vom SC Relax Ahlen auch Martin Hummels als Vorsitzender des Stadtsportbundes.

In der knapp zweistündigen Diskussion hoben die Vereinsvertreter laut einer Pressemitteilung der CDU eine Vielzahl an Verbesserungsmöglichkeiten hervor. Die Fußballer wünschten sich beispielsweise, dass es in Zukunft möglich wäre, mit den A-Junioren oder der 1. Mannschaft auf dem Duisburgplatz zu trainieren. Aktuell sei dies nur bis einschließlich zur B-Jugend erlaubt.

Untereinander waren sich die Ehrenamtler einig, dass auch bei Betrachtung der Gesamtauslastung Ahlener Sportstätten ein bisher ungenutztes Potenzial versteckt sei. Dafür wäre eine größere Transparenz bei der Belegung der Sportstätten für die Vereine von Vorteil, der Anteil an Eigenorganisation könne gesteigert werden.

„ Sobald die Geräte in die Halle an der Bodelschwinghschule zurückkehren, haben wir eine weitere Sporthalle zur Verfügung. Sobald die Geräte in die Halle an der Bodelschwinghschule zurückkehren, haben wir eine weitere Sporthalle zur Verfügung. “ Martin Hummels

Als Vorschlag brachte der CDU-Fraktionsvorsitzende Peter Lehmann ein, man könne die Gesamtauslastung und Belegungspläne in die Ahlen-App integrieren. Dafür werde er mit seiner Fraktion zur kommenden Ratssitzung einen Prüfantrag für die Verwaltung stellen.

Kurzfristig könne laut Martin Hummels vom Stadtsportbund die Halle an der Bodelschwinghschule wieder zur Verfügung gestellt werden. „Dort fehlen nur die Geräte. Sobald diese zurückkehren, haben wir eine weitere Sporthalle sofort zur Verfügung.“ Dass diese für einen möglichen Umbau der Halle des St.-Michael-Gymnasiums freigehalten werde, warf bei allen Teilnehmern Fragezeichen auf. Schließlich komme sich der Schul- und Vereinssport auch heute zeitlich nicht in die Quere.

Einen breiten Konsens konnte für die Flächenentwicklung erzielt werden. Mittel- bis langfristig komme man für die Wintermonate um einen weiteren Kunstrasenplatz mit Flutlichtbeleuchtung im Stadtgebiet nicht herum, wo sich bereits heute vier Vereine im Sportpark Nord auf einen einzigen Platz in der dunklen Jahreszeit tummeln.