Ab Sonntag zählt jeder Kilometer

Am vergangenen Samstag rührten Klaudia Froede, Lukas Ossenbrink und Anna Shalimava von der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Stadt Ahlen noch einmal eifrig die Werbetrommel für das diesjährige Stadtradeln. Ahlen nimmt bereits zum vierten Mal an der internationalen Kampagne des Klima-Bündnisses teil. Ab dem 9. August sollen innerhalb von drei Wochen in Ahlen wieder so viele Radkilometer gesammelt werden wie möglich.

An einem gemeinsamen Stand mit dem städtischen Tourismusfachmann Hans Lorek hatten die Ahlener am Schöneberger Platz die Gelegenheit, sich über die Teilnahmevoraussetzungen zu informieren. Los geht es am kommenden Sonntag. Neben allerlei Interessantem über das Radfahren in Ahlen und Umgebung lockte das bunte Glücksrad vor allem junge Familien an den Stand.

Hier gab es tolle Preise zu gewinnen. Ob praktischer Gemüsebeutel für den Einkauf, Fahrradklingel, Sattelüberzieher, Flickset oder Smartphone-Halterung für das Fahrrad – die kleinen und großen Gewinner gingen mit vollen Händen nach Hause.

„ Natürlich ist noch Luft nach oben. Natürlich ist noch Luft nach oben. “ Lukas Ossenbrink

„Wir wollten vor allem mit den Menschen ins Gespräch kommen, uns als Stabsstelle vorstellen und für klimafreundliches Verhalten werben. Das hat trotz einzelner Regenschauer sehr gut funktioniert“, lobt Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink die aufgeschlossenen Ahlener.

Und die Aktion zeigte sofort Wirkung: Über das Wochenende meldeten sich bereits 50 Radbegeisterte beim Stadtradeln an. „Insgesamt haben sich nun mehr als 390 Personen angemeldet. Das ist schon eine Hausnummer. Aber natürlich ist noch Luft nach oben“, so Ossenbrink. Beim Stadtradeln steht der Spaß am Fahrradfahren genauso im Vordergrund wie der Beitrag zum Klimaschutz, der durch das eingesparte CO geleistet wird. Außerdem gibt es tolle Preise zu gewinnen. Der erste Preis ist ein schickes E-Bike.

„Beim Stadtradeln werden die Kilometer ja nicht nur bei Wegen zur Arbeit oder zur Schule gesammelt, sondern auch in der Freizeit. Und da hat Ahlen einiges zu bieten“, findet Hans Lorek. Abwechslungsreiche Routen für Radtouren in und um Ahlen liefern zahlreiche Radwandertipps. Sie sind auch online erhältlich unter www.wfg-ahlen.de.

Wer bei der Aktion Stadtradeln mit in die Pedale treten möchte, ist herzlich eingeladen. Mitmachen kann jeder, der in Ahlen wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder hier zur Schule geht. Anmelden können sich Einzelpersonen genauso wie Schulklassen-, Kollegen-, Familien- oder Vereinsteams. Dabei kommt es nicht auf die Anzahl der gefahrenen Kilometer an. Dabei sein und damit ein Zeichen für klimafreundliche Mobilität setzen, reicht schon aus.

In den vergangenen Jahren wurde der Rekord für die zurückgelegten Kilometer immer gebrochen – in diesem Jahr soll die 150 000-Kilometer-Marke geknackt werden. Deswegen zählt jeder Kilometer. Nähere Infos gibt es unter www.stadtradeln.de/ahlen oder bei Lukas Ossenbrink, Telefon 5 94 78 oder per Mail an ossenbrinkl@stadt.ahlen.de.