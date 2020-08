Nach dem allgemeinen Corona-Lockdown Mitte März hatte die von der Stadt Ahlen beauftragte Tiefbaufirma ihre Leute vorsichtshalber von allen Baustellen abgezogen und für knapp drei Wochen nach Hause geschickt. So mussten die Anlieger des nördlichen Abschnitts der Mozartstraße noch etwas länger mit einer Schotterpiste leben, während im südlichen Teil sowie auf Beethoven- und Schumannstraße die Fahrbahnen schon komplett wiederhergestellt waren.

Am Montag und Dienstag dieser Woche hat nun auch die Mozartstraße zwischen Robert-Koch-Straße und Richard-Wagner-Straße eine neue Trag- und Asphaltdeckschicht bekommen. Begünstigt durch die trockene Witterung ging das zügig voran. Nach Auskunft von Bauleiter Ansgar Drees von den Ahlener Umweltbetrieben müssen nun nur noch einige Hochbordanlagen fertiggestellt und weitere kleine Pflasterarbeiten vorgenommen werden sowie der Einbau der vorgesehenen Pflanz­beete, die als Tempobremse fungieren und obendrein für eine ansprechende Optik sorgen sollen. Die Bepflanzung werde aber im gesamten Gebiet erst im Herbst durch die Grünflächenabteilung erfolgen.

Da die Restarbeiten keine Vollsperrung mehr erforderlich machten, könne die Straße vielleicht schon am Mittwochabend oder sonst am Donnerstag wieder freigegeben werden, zunächst aber nur für den Anliegerverkehr, so Drees.

Insgesamt wendet die Stadt für die Maßnahme 1,7 Millionen Euro auf. Baubeginn war im Juni letzten Jahres.