Unter dem Titel „Zielgruppengespräche“ begrüßte die Ahlener CDU am Mittwoch Ralph Brinkhaus (M.) in der Stadthalle. In coronabedingt kleinen Gesprächskreisen von zweimal 60 Minuten tauschte sich der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Vertretern der lokalen Gastronomie und dem Einzelhandel aus. Dabei interessierte sich Brinkhaus für die Umsatzeinbrüche, die durch die Pandemie verursacht worden sind sowie die Auswirkungen der Mehr­wert­­steu­ersenkung und der ersten Hilfspakete. Unser Bild zeigt Henrich Berkhoff, Peter Lehmann, Rita Pöppinghaus-Voss und Bürgermeister Dr. Alexander Berger (v.l.; Berichte folgen).