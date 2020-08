Zwei Menschen sind am Mittwochabend beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Traktorgespann in der Nähe von Warendorf ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte das Auto der beiden Männer um etwa 22:35 Uhr auf der Landstraße 547 gegen eine Strohpresse, die ein Traktor gerade über die Straße zog. Die beiden Männer - ein 19-Jähriger aus Ahlen und ein 36-jähriger Serbe ohne Wohnsitz in Deutschland - starben noch an der Unfallstelle.

Die 57-jährige Traktorfahrerin wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock. Sie und die Zeugen wurden an der Unfallstelle durch Notfallseelsorger betreut.

Zeugen berichteten, kurz vor Erreichen der späteren Unfallstelle von dem Auto mit hoher Geschwindigkeit überholt worden zu sein. Zudem fand die Polizei an der Unfallstelle ein Tütchen mit Substanzen, bei denen es sich um Betäubungsmittel handeln könnte. Zur weiteren Beurteilung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Münster ein Gutachter hinzugezogen. Die Straße wurde bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Foto: Feuerwehr

Für die Polizei sind noch einige Fragen offen. Zu klären ist etwa, ob ein heller Pkw mit dem Kennzeichen WAF- Y .... , der die Zeugen ebenfalls überholt hatte, sich mit dem verunfallten Fahrzeug möglicherweise ein Rennen geliefert hatte. Zeugen, insbesondere die Insassen des hellen Pkw, werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581-6000 oder per Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.