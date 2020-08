Erst vor einigen Wochen hatten die beiden Sozialdemokraten Serhat Ulusoy und Frederik Werning ihre Redezeit auf der Hansastraße durchgeführt. In dieser Woche, so die beiden Lokalpolitiker, seien die ersten Ergebnisse aus den Gesprächen sichtbar. „Im direkten Umkreis der Hansastraße liegen mit der Diesterweg- und der Barbaraschule gleich zwei Grundschulen. Viele Eltern haben uns berichtet, dass ihre Kinder die Hansastraße auf ihrem Schulweg kreuzen“, sagt Werning: „Trotz der Geschwindigkeitsbegrenzungen auf der Straße wird dort häufig sehr schnell gefahren. Das ist nicht nur für viele Familien eine Herausforderung, denn teilweise sind die Zufahrten von den verschiedenen Kreuzungen auch noch schwer einsehbar – eine absolute Gefahrenquelle.“

„ Wer zu schnell fährt, kriegt einen freundlichen Hinweis. Wer zu schnell fährt, kriegt einen freundlichen Hinweis. “ Serhat Ulusoy

Deswegen suchten die Sozialdemokraten das Gespräch zur Verwaltung und eine kurzfristige Lösung: „Natürlich versprechen wir uns für die gesamte Verkehrssituation auf der Hansastraße eine Besserung, wenn sie zur Einbahnstraße umgebaut wird“, erklärt Serhat Ulusoy. Es benötige aber auch kurzfristige Lösungen. Schon vor einem Jahr habe die SPD für solche Stellen Geschwindigkeitsdisplays im Rat beantragt: „Wer zu schnell fährt, kriegt einen freundlichen Hinweis und wer passend fährt, bei dem wird sich bedankt. In der Tat ist spürbar, dass sich an den bisherigen Standorten die Situation verbessert hat. Nach unserer Redezeit haben wir nicht lange gezögert, bei der Verwaltung angerufen und angeregt ein solches Display auch auf der Hansastraße anzubringen“, so Ulusoy weiter. Das Gerät hängt seit dieser Woche an der Hansastraße und wird nach etwa zwei Wochen in die andere Richtung umgehängt. Die Sozialdemokraten wollen weitere Punkte bei ihrer nächsten Redezeit am 15. August ab 8 Uhr im Bereich des Hansakreisels erörtern.