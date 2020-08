Aufgrund der Hygienemaßnahmen rund um Covid 19 musste auch die Grundausbildung in der „Westfalen-Kaserne“ völlig umstrukturiert werden. In diesen Tagen kamen neue Rekruten in die sogenannte Einschleusung. Die kommenden drei Monate werden die Soldaten in einem Rhythmus von zwei Wochen im Dienst sein, im Anschluss werden sie in den Stundenabbau geschickt.