Auffällig präsentierte sich die Fahrradabstellanlage am Bahnhof am Freitagmittag: Sämtliche dort geparkten Fahrräder waren plötzlich mit einem knallblauen Sattelüberzieher ausgestattet. Grund dafür war eine Guerilla-Aktion der Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität der Stadt Ahlen. Die wollte nämlich nochmals für die Radfahrkampagne „Stadtradeln“, die am Sonntag gestartet war, werben.

„Wir freuen uns natürlich, wenn sich noch Teams für das Stadtradeln anmelden. Das geht übrigens auch noch, wenn die Kampagne bereits gestartet ist. Zurückliegende Radfahrten ab dem 9. August können nachgetragen werden“, informiert Mobilitätsmanager Lukas Ossenbrink . „Bei dem schweißtreibenden Wetter tut etwas Fahrtwind auf dem Rad doch gut“, findet er. „Und wenn der nächste Regen kommt, sind die Fahrräder mit den Sattelüberziehern vor Nässe geschützt. Sie bestehen übrigens aus recyceltem Material.“

Anmelden zur Teilnahme kann man sich noch unter www.stadtradeln.de/ahlen. Bei Rückfragen steht Lukas Ossenbrink unter Telefon 5 94 78 oder per E-Mail an ossenbrinkl@stadt.ahlen.dezur Verfügung.