CDU sicher: „Krise bisher gut gemeistert“

Schützenhilfe bei der Präsentation ihres Kommunalwahlprogramms erhielt der CDU-Stadtverband am Samstagabend von Landrat Dr. Olaf Gericke . Und er nahm dabei viel Lob aus Ahlen mit nach Warendorf – vor allem für die gute Kooperation zwischen Kreis und Kommune in den schwersten Wochen der Coronakrise.

„Leider müssen wir in diesem Wahlkampf auf viele unserer gewohnten Infostände und so manche gesellige Veranstaltungen verzichten“, bedauerte CDU-Stadtverbandschef Peter Lehmann. Umso glücklicher zeigte er sich, dass er zur Vorstellung des Kommunalwahlprogramms im Außenbereich des ASG-Clubheims immerhin – coronakonform – 50 Parteifreunde begrüßen durfte. Darunter Bürgermeister Dr. Alexander Berger , zahlreiche Wahlkreiskandidaten und Vertreter der Jungen Union.

„Wir haben unser Programm erstmals an alle Haushalte verteilt“, so Lehmann. „In den Tagen darauf habe ich etwa 20 Anrufe von Bürgern bekommen. Das hatte ich noch nie.“ Die Ziele seien klar formuliert und würden in den kommenden Wochen und Monaten durch Anträge in Rat und Fachausschüssen untermauert. Lehmann lobte in diesem Zusammenhang sein emsiges Wahlkampfteam, dass trotz vieler Einschränkungen sehr gute Arbeit leiste.

„Wir haben im ganzen Land besonnen reagiert und sind damit zum Glück bisher gut durch die Krise gekommen. Auch hier in Ahlen haben wir das gut gemeistert“, sagte der Vorsitzende und versprach: „Wir können Sicherheit. Wir können Krise. Wir managen das.“

Besonnen reagiert

Seinen druckfrischen Wahlprospekt hielt auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger in den Händen. „Ich habe mir mal angeschaut, was wir uns vor fünf, sechs Jahren auf die Fahnen geschrieben haben. Und ich muss sagen, wir haben umgesetzt, was wir damals versprochen haben“, bilanzierte er. Brachen wie Blomberg oder Hundhausen seien belebt, die Attraktivität der Innenstadt sei durch die Neugestaltung von Marktplatz und Weststraße gesteigert worden. Auch der Berliner Park habe ein frisches Gesicht erhalten. „Das steht dem Stadtpark nun ebenfalls bevor.“ Nicht zuletzt habe Ahlen auch den Flüchtlingsansturm bewältigt, dabei viele Menschen in die Stadtgesellschaft integriert. „Ein weiteres wichtiges Thema, das wir angegangen sind, ist die Digitalisierung“, so Berger. „Die Schulen sind dank Förderprogrammen auf dem Weg. Glasfaser muss in jeden Haushalt.“ Froh zeigte sich das Stadtoberhaupt auch, dass die Landwirtschaft im neuen Wahlkonzept Einzug gehalten hat. „Von ihr wird leider oft ein völlig falsches Feindbild aufgebaut.“ Gerade auch von vermeintlichen Naturschützern.

„Die Zeit der grünen Wohlfühlthemen ist vorbei“, konstatierte auch Landrat Dr. Olaf Gericke. Am Thema Coronakrise kam er in seinem Grußwort ebenfalls nicht vorbei. „Es hat keinen Sinn, so ein Thema wegzudiskutieren“, richtete er sich an Pandemie-Leugner und andere Verschwörungstheoretiker. Die Auswirkungen seien tagtäglich sicht- und spürbar. „Für ein Drittel der Beschäftigten im Kreis Warendorf ist Kurzarbeit angemeldet worden.“ Zwar würden die Regeln in Berlin geschrieben, die Umsetzung jedoch vor Ort geleistet. Die alte Volksweisheit „Spare in der Zeit, so hast du in der Not“ habe Deutschland in diesen Zeiten sehr geholfen.

Gericke: Berger hat gute Arbeit geleistet

Dem amtierenden Bürgermeister bescheinigte Gericke, gute Arbeit geleistet zu haben. „Das Thema Rathaus war sehr wichtig. Wir haben uns als Kreis nicht eingemischt, denn da waren die Bürger gefragt.“ Man könne sich in der Sache streiten, doch am Ende zähle der einvernehmliche Konsens. „Ich finde es richtig, wie der Bürgermeister das angepackt und alle mitgenommen hat. Das wird ein Meisterstück der künftigen Stadtgestaltung.“