Leben im Haus Jakobus

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt sind die vier Außenwohngruppen des St. Vinzenz an der Robert-Koch-Straße von 24 Bewohnern bezogen worden. Eigentlich, so der Träger St.-Vincenz-Gesellschaft, sollte der Einzug in das Gebäude in direkter Nachbarschaft zur Krankenpflegeschule groß gefeiert werden, der Schutz der Bewohner gehe in der Coronakrise aber vor.

Viele helfenden Hände

In den Tagen um den 26. Mai ging der Umzug innerhalb von vier Tagen über die Bühne. „Das war eine große logistische Herausforderung und sehr aufregend“, blickte Hausleiterin Anja Noppeney zurück. Viele helfende Hände waren für das Gelingen notwendig, gerade in der Coronazeit seien Umzüge noch aufwendiger als sonst. Für die neuen Bewohner hieß es zwar, ihre alte Heimat in ihren bisherigen Wohngruppen zu verlassen, allerdings war die Vorfreude auf die neue Umgebung groß. Jeder der 24 Bewohner mit geistiger Behinderung hat nun ein eigenes Zimmer mit eigenem Bad und WC, was vorher nicht der Fall war.

Die Bewohnerinne und Bewohner kommen aus anderen Wohngruppen des St. Vinzenz. Bei der neuen Zusammensetzung wurde beispielsweise darauf geachtet, Freundschaften nicht zu trennen. Die Altersstruktur liegt zwischen 21 und 71 Jahren, die Gruppen wurden vorwiegend nach Alter aufgeteilt. 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen die Gruppen.

Das neue Haus Jakobus – als Pate diente der Apostel Jakobus – bekam seinen Namen auf Wunsch von Leitung, Team und Bewohnern. Die Bauzeit hatte im November 2018 begonnen.

Mit dem Haus werden die neuen Bedingungen im Sozialgesetzbuch erfüllt. Die besagen, dass Menschen mit Behinderungen nicht mehr in großen Komplexen, sondern mit größerer Selbstbestimmung in kleinen Wohneinheiten leben sollen.

Versammlungsraum für alle

Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich wohl, die Gruppen sind jeweils mit einer Küche sowie einem Versammlungsraum mit großem Tisch und gemütlicher Sitzecke ausgestattet. Und auch im Außenbereich locken Sitzecken. Zentral im Erdgeschoss gibt es einen großen Versammlungsraum, der auch von auswärtigen Gruppen genutzt werden kann – sobald die Coronakrise sich gelegt hat.

Das Haus Jakobus soll auch die gesellschaftliche Teilhabe fördern. Der Kontakt beispielsweise mit den Nachbarn soll die Integration in das Quartier erleichtern. Was leider bisher aufgrund der Coronakrise nicht gelingen konnte. „Das Einweihungsfest soll aber unbedingt nachgeholt werden“, hat Anja Noppeney die Feier weiterhin fest im Blick.