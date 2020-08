Ein 69-jähriger Ahlener war am Sonntagabend um 20.15 Uhr mit seinem Pedelec auf der Straße Am Röteringshof Richtung Gemmericher Straße unterwegs. Zeitgleich fuhren Polizisten in einem Streifenwagen in entgegengesetzter Richtung des Röteringshofes. Die Beamten sahen, wie der 69-Jährige mit seinem Pedelec stürzte und eilten zur Hilfe. Hierbei bemerkten sie Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Polizisten brachten ihn zur Entnahme einer Blutprobe ins Krankenhaus. Dieses konnte der Ahlener im Anschluss ohne schwere Verletzungen wieder verlassen.