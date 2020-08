Wahlbüro schneller am Start als der Versand

Frühstart im städtischen Briefwahlbüro. Als das am Montag um 8.30 Uhr öffnet, gehen die Benachrichtigungskarten an die 40 550 Wahlberechtigten gerade erst in den Postversand. „Noch ist nichts bei den Leuten angekommen. Wir sind unserer Zeit ein bisschen voraus“, sagt Silke Fischer , Leiterin des Wahlbüros. Und das sei diesmal auch ganz gut so, um sich im Team auf die neue Situation einzustellen. Die Corona-Erfahrungen aus Bürgerabstimmungszeiten Anfang März – sie sind nach zwei Lockdowns längst überholt.

Vieles ist diesmal anders. Wer ins Wahlbüro will, bekommt schon am Infopoint vor dem Rathaus ein Kontaktformular in die Hand. Das ist auszufüllen und eine Etage höher mit dem Personalausweis vorzulegen.

Das Briefwahlbüro ist einen Raum nach links in den Sitzungssaal II gezogen. Der hat einen anderen Zuschnitt und erlaubt fünf Anlaufplätze in langer Reihe nebeneinander. Hier gibt es die vier Stimmzettel: Grau für den Stadtrat, Grün für den Bürgermeister, Gelb für den Landrat und Eosin für den Kreistag. Sind die vier Kreuze gemacht, gehen sie in den blauen Umschlag. Der dann – mit dem Wahlschein – im roten Umschlag in der Urne verschwindet. Parallel laufen die Integrationsratswahlen.

Warten auf den ersten Wähler im neuen Briefwahlbüro. Foto: Ulrich Gösmann

Zwei Stunden soll es am Montag dauern, ehe die erste Wählerin durch die weit geöffnete Doppeltür ins Wahlbüro kommt. Sie sei gerade nebenan in der Stadtbücherei gewesen und wollte den Weg ausnutzen, erzählt die 79-Jährige. Wer wisse schon, wie heiß es in den nächsten Tagen werde. Andere sind noch schneller. Zwei Ahlener haben es in der Vorwoche dringend gemacht. Am Wochenende ging‘s in den Frankreich-Urlaub. Am Freitagmorgen holten sie sich ihre Unterlagen im Rathaus ab, nachdem auch der Kreis geliefert hatte. Silke Fischer augenzwinkernd: „Wir hätten eigentlich schon am Freitag loslegen können.“

Maximal fünf Wähler gleichzeitig... Foto: Ulrich Gösmann

Wieder andere orderten bereits über das Internet ihre Unterlagen. „Wir haben inzwischen 200 Anträge verarbeitet. Heute gehen die ersten Briefwahlunterlagen raus“, sagt die Leiterin des Briefwahlbüros. So gehe es jetzt nonstop bis zum Stichtag 13. September weiter.