Kick-Bo-Kurs für das eigene Wohnzimmer

Keine Frage, den Optimismus haben sich VHS-Leiterin Nadine Köttendorf und die im Einzugsgebiet liegenden Bürgermeister Dr. Alexander Berger (Ahlen), Carsten Grawunder (Drensteinfurt) und Berthold Streffing (Sendenhorst) bei der Vorstellung des neuen Kursprogramms der Volkshochschule nicht nehmen lassen.

Das Programm umreißt dieses Mal nur das Herbst-Semester. In der Pandemie fährt die VHS auf Sicht und passt sich neuen Gegebenheiten besonders im digitalen Bereich an.

„ Es wird trotz Corona ein umfangreiches Programm geben. Es wird trotz Corona ein umfangreiches Programm geben. “ Nadine Köttendorf

„Es wird trotz Corona ein umfangreiches Programm geben“, kündigte Nadine Köttendorf an. Wenn man es als klein aber fein bezeichnet, steht das klein dafür, dass man großformatige Veranstaltungen mit vielen Besuchern wie Lesungen vergeblich im Programm sucht. Die sollen hoffentlich wieder für 2021 ihren Einzug finden, je nach Lage der Pandemie. In diesem Halbjahr gibt es lediglich Kurse mit kleiner Teilnehmerzahl. Ausgenommen ist das Seniorenkino, das für jeden ersten und dritten Sonntag im Monat im „Cinema Ahlen“ wieder angelaufen ist.

Nicht nur das Logo der VHS ist neu. Es wurde dem des Bundesverbandes angepasst. Auch bei der Digitalisierung hat die VHS stark aufgerüstet. Sollte ein Präsenzunterricht aus pandemischen Gründen nicht möglich sein, kann ein Großteil der Kurse auch digital über die VHS-Cloud durchgeführt werden. Die Kursleiter werden aktuell mit dem Umgang geschult.

Jeder Kurs, der im Programm entsprechend gekennzeichnet ist, hat in der Cloud seinen eigenen Lernraum. Die Teilnehmer bekommen für ihren Kurs einen individuellen kostenfreien Zugang. So ist auch der Kick-Bo-Kurs schon mal zuhause im eigenen Wohnzimmer möglich.

„Man kann dort sogar Live-Konferenzen untereinander durchführen“, schwärmt Nadine Köttendorf über die neu gewonnene Unabhängigkeit. So wird die philosophische Flaschenpost als reiner Videokonferenz-Kurs angeboten. Für das junge Publikum wurde ein Podcast-Workshop im Tonstudio neu eingerichtet. Auch für ehrenamtliche Tätigkeiten gibt es einen Kursblock.

„ Man sieht: Das Spektrum ist groß, die Qualität muss ja nicht leiden. Man sieht: Das Spektrum ist groß, die Qualität muss ja nicht leiden. “ Dr. Alexander Berger

Die neue Ausrichtung der Volkshochschule zu den Herausforderungen der Pandemiezeit hat auch die drei Bürgermeister begeistert. „Man sieht: Das Spektrum ist groß, die Qualität muss ja nicht leiden“, betonte Bürgermeister Dr. Alexander Berger.

Allein die Studienreisen entfallen für dieses Halbjahr, allerdings sind ab April 2021 wieder einige geplant, zu denen man sich schon jetzt mit möglichem Reiserücktritt anmelden kann.

Apropos Anmeldungen: Diese können ab sofort erfolgen, am besten online. Unter www.vhs-ahlen.deist das Kursprogramm digital einsehbar, das neue Semester beginnt am 7. September. Wer das Programmheft lieber in den Händen hält, erhält es unter anderem in der Volkshochschule, im Rathaus, im Bürgerzentrum Schuhfabrik, in der Stadtbücherei oder im „Cinema Ahlen“.

Das Programm des nachfolgenden Semesters soll von der VHS dann Anfang Dezember vorgestellt werden.