„Mit dieser Umsetzung bin ist fast wunschlos glücklich-“ So beurteilt Friedel Paßmann, Vorsitzender des Ahlener Behindertenbeirats, die neu gestaltete Bushaltestelle am Grenzweg gegenüber dem Ostfriedhof. „Darauf haben wir lange gewartet. Ich finde, jetzt ist es großartig geworden“, lautet sein Fazit am Dienstagmorgen beim Ortstermin.

Zufrieden zeigt sich aus diesem Anlass auch Bürgermeister Dr. Alexander Berger : „Das ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum barrierefreien Ahlen“, sagt er beim Ortstermin. Damit ist mittlerweile rund die Hälfte der knapp 170 Bushaltestellen in der Stadt und in den Vororten barrierefrei. Diesen Umstand ließen sich die Stadt und der Nahverkehr Westfalen-Lippe knapp 147 000 Euro kosten. Gut angelegtes Geld, denn nicht nur Behinderte profitieren von der baulichen Veränderung. „Das ist auch für Eltern mit Kinderwagen eine große Erleichterung und steigert die Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs“, findet Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe.

Einen Wunsch hätte Friedel Paßmann dann aber doch noch: „Ein Wetterschutz wäre hier wirklich vorteilhaft“, überlegt er beim Blick über die Haltestelle am Grenzweg. Doch dazu sei der Platz nicht ausreichend, heißt es von fachkundiger Seite. Die Bauleiterin hat einen Vorschlag: „Gegenüber wäre Platz, da könnte man so etwas angehen“, regt Susanne Nürnberger von der Baufirma Trümpe aus Hamm an. Mit ihrem Team hat sie die Haltestelle nicht nur um 18 Zentimeter angehoben. Es wurden auch taktile Elemente eingefügt. „Sie leiten Sehbehinderte durch die Linien- und Noppenstruktur zum Einstiegspunkt“, erläutert die Baufachfrau. Mittel- bis langfristig sollen auch die noch fehlenden Haltestationen entsprechend umgestaltet werden.