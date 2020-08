Menschen wie Bernhard Marx sind‘s, die am Dienstagmorgen auch im Reisebüro Thiele die Stimmung für den kurzen Moment heben. „Ich wollte mir ein bisschen was zum Blättern holen“, sagt der 73-Jährige. Augenblicke später sitzt er – und wird konkret: Türkei im November. Mechthild Thiele strahlt.

Mallorca schickt die Stimmung der Urlaubsplanerin in ihrem Büro an der Warendorfer Straße in eine andere Richtung, seitdem die Reisewarnung für Spanien raus ist. „Ich hatte es befürchtet. Es war ein zartes Pflänzchen, das uns wieder etwas hoffen ließ.“ Doch seit Samstag das: „Die wenigen Buchungen, die wir für Mallorca hatten, werden jetzt storniert. Sehr schade.“ Und dabei sei das erste Corona-Halbjahr noch nicht einmal abgearbeitet. „Wir sind mehr mit Rückabwicklungen beschäftigt und immer wieder neuen Stornierungen“, blickt die Geschäftsfrau bis ins Frühjahr zurück. Noch immer gebe es Kunden, die auf ihr Geld warteten. Manche seien ex­trem sauer und knatschig. Zu Spitzenzeiten habe die Bearbeitungszeit bis zu fünf Wochen gedauert. Das gehe gar nicht.

Mechthild Thiele: „Man ist froh über jede Buchung.“ Foto: Ulrich Gösmann

In den vergangenen Wochen, sagt Mechthild Thiele, habe es wieder einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben. Die Bilder von leeren Stränden habe so manch einen ermuntert, in den Ferien in den Flieger zu steigen. Vorzugsweise in die Türkei, nach Griechenland, auf die Balearen oder die Kanaren. Auch wenn die Zahl der Reisewilligen verschwindend gering sei: „Man ist ja froh über jede Buchung.“ Jetzt der Spanien-Stopp. „Thiele: „Fernreisen fallen weg. Kreuzfahrten. Da bleibt nicht mehr viel.“

Bernhard Marx: „Daraus wurde aber nichts. Die Reise wurde kurzfristig storniert.“ Foto: Ulrich Gösmann

Bernhard Marx kennt seine Alternative: Rund 20 Mal war er in seinem Stammhotel in Antalya. „Top!“ Dort will er im November wieder hin. Sein erster Jahresurlaub, scherzt der rüstige Rentner. Für den März hatte er mit Tennisfreunden Djerba gebucht. Marx: „Daraus wurde aber nichts. Die Reise wurde kurzfristig storniert.“