Noch vor gut zwei Monaten, als Stefan Tripp über die gestiegene Nachfrage rund um Gartenpools berichtete, war unklar, ob die freien Ausbildungsplätze seines Gartenbaubetriebs in Tönnishäuschen belegt werden können. Doch sein Appell wirkte: Vier Wochen vor Ausbildungsbeginn lagen schließlich gute Bewerbungen auf seinem Schreibtisch.

Dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Pünktlich zum 1. August haben nun drei Auszubildende bei Tripp ihren Dienst angetreten. „Ihre Vorbildung reicht von Abitur und abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung bis hin zum mittleren Schulabschluss“, sagt Ausbildungsleiter Thomas Kuhlenkötter . „Ihr Interesse an Umwelt und Natur und die Freude an der Arbeit an der frischen Luft haben sie gemeinsam.“ Für Gaith Abulail, Tim Farwick und Chris Emmerich seien es die Hauptgründe gewesen, sich für die Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau zu bewerben.

Seit 2003 wurden bei Stefan Tripp 15 Gärtner ausgebildet. „Die Ausbildung ist das wichtigste Mittel, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken“, erklärt Thomas Kuhlenkötter. Insofern sei es ein positives Signal, dass aus dem vorigen Ausbildungsjahr ein Azubi übernommen worden ist. „Wir sind Mitglied der ,Initiative für Ausbildung‘. Dieser Austausch unter den Ausbildungsbetrieben ist bei uns nicht mehr wegzudenken, denn er verbessert die Qualität unserer Ausbildung, indem die jungen Leute über den eigenen Tellerrand hinausblicken und Anregungen mitnehmen können.“

Betrieb bildet seit 2003 aus

Der Betrieb von Stefan Tripp besteht bereits seit über zwei Jahrzehnten. Nach den Anfängen in Ahlen erfolgte im Juni 2005 der Umzug auf den Hof Debbelt nach Tönnishäuschen. 2018 wurde der letzte größere Umbau mit Erweiterung im Bereich des Büros abgeschlossen, wo nun sechs Mitarbeiter tätig sind – davon vier Bauleiter. Insgesamt besteht das Team aus 35 Mitarbeitern.