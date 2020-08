Wohngebiet sorgt für Spielplatz-Erneuerung

Gegenüber der einstigen Hellbachhalle, wo jetzt noch Wildwiese und Wald zu finden sind, soll im Eckpunkt zwischen Dorffelder und Von-Droste-Hülshoff-Straße ein neues Wohngebiet entstehen. Rund 20 Wohneinheiten sieht der Bebauungsplan 71.3 vor, für den der Ortsausschuss Vorhelm am Dienstag die Beteiligung der Öffentlichkeit einstimmig auf den Weg brachte.

Das Projekt steht schon länger auf der Agenda, war aber coronabedingt ein wenig in seinem Fortschritt gehemmt, ließ Stadtplaner Markus Gantefort durchblicken. Mit einer Bürgerversammlung, die am 15. September um 17 Uhr im Ratssaal stattfindet, nimmt die Planung nun eine weitere Hürde. Eine zweiwöchige öffentliche Auslegung der Planungsunterlagen ist ebenfalls damit verbunden.

Lärmschutzwand statt Wall

Es seien im Vorfeld bereits verschiedene Gutachten eingeholt worden, so Gantefort. Durch die Lage der Baugrundstücke in der Nähe des Gewerbegebiets Brink sei auch ein Lärmschutz nötig. Die Verwaltung bevorzuge hierfür eine Lärmschutzwand, da ein Wall zu viel Fläche schlucke, dadurch die Planungsmöglichkeiten einschränke und eine separate Entwässerung nötig mache.

Vorgesehen ist eine Ring­erschließung von Seiten der Von-Droste-Hülshoff-Straße. Der Ortsausschussvorsitzende Hubertus Beier riet dazu, der neuen Straße unbedingt einen anderen Namen zu geben. „Die Droste-Hülshoff-Straße ist schon lang genug“, erklärte er. Zur Namensfindung werde der Ausschuss Kontakt mit dem Heimatverein aufnehmen.

Bezahlbare Wohnungen im Mehrfamilienhaus?

Ralf Budt (FWG) wollte wissen, ob innerhalb der Neubebauung auch Mehrfamilienhäuser vorgesehen sind. Das bejahte Markus Gantefort: „In einem Teilbereich zumindest. Allerdings in maßvoller Kubatur.“ Ulrich Westhues (SPD) lobte diese Möglichkeit. „Wir wollen auch im Dorf günstigen Wohnraum vorhalten können.“ Budt bezweifelte jedoch, ob die Wohnungen in einem möglichen Mehrfamilienhaus an dieser Stelle wirklich günstig sein werden. Darüber hinaus erinnerte er daran, dass derselbe Bauträger an der Gartenstraße einen „ziemlichen Kasten“ hingesetzt habe und er die Befürchtung habe, dass Ähnliches an der Dorffelder Straße nun auch geschehe. Der Stadtplaner beruhigte insofern, dass gewisse Maße einzuhalten seien, die beispielsweise ein drittes Vollgeschoss unmöglich machten.

Besser reaktivieren als neu anlegen

Gudrun Westhues (SPD) warb dafür, im selben Zug auch den Zustand des ehemaligen Hellbachhallen-Parkplatzes in den Blick zu nehmen. „Der verkommt total“, meinte sie.

Neue Eigenheime im Dorf bringen auch den Wunsch nach einer Spielfläche aufs Tapet. In diesem Zusammenhang richtete Stadtplaner Markus Gantefort den Blick auf die Agnes-Miegel-Straße, wo vor einiger Zeit ein Spielplatz aufgegeben wurde. „Wir sind der Meinung, dass es besser ist, diese Fläche zu reaktivieren, als am Siedlungsrand einen neuen Spielplatz anzulegen“, erklärte er. Für den zu rodenden Wald gebe es außerdem eine Ausgleichsfläche an der Beckumer Straße in Ahlen (Flurstück 37).