Zwei Unbekannte betraten am Mittwoch gegen 15.30 Uhr ein Mobilfunkgeschäft an der Oststraße. Einer der beiden stellte der Inhaberin Fragen, während sich der andere im Geschäft umsah. Nachdem beide Männer das Geschäft verlassen hatten, stellte die Besitzerin den Diebstahl eines hochwertigen Handys fest. Die Tatverdächtigen sind nach Polizeiangaben geschätzt zwischen 30 und 35 Jahre alt, zwischen 1,70 Meter und 1,75 Meter groß und osteuropäischen Typs. Einer der beiden hatte vermutlich ein gelbes T-Shirt an. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 96 50 oder per E-Mail unter Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.