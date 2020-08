Aufregender Abend-Walk für Meco Marggraf und Marita Senne . Auf der Langstwiese fiel den Nachbarinnen in dieser Woche eine Kanadische Junggans im Familienverbund auf, um deren Beine sich eine Angelschnur gewickelt hatte.

„Wir hatten uns nicht näher herangetraut“, berichtet Meco Marggraf, die über die Facebook-Gruppe „Tierfreunde Kreis Warendorf“ auf einen Tierretter in Münster stieß. Der war am darauffolgenden Nachmittag zur Stelle, fütterte an und griff dann beherzt zu. „Das Tier verfiel in Todesstarre“, sagt die 48-Jährige. Die Schnüre hätten sich so stark verheddert, dass sie hätten abgeschnitten werden müssen. Schlimmer noch: Der Angelhaken, der im gefiederten Beinübergang festsaß. „Das hat er super gemacht“, lobt Meco Marggraf den Einsatz des Tierretters.

Gans von Angelschnur befreit 1/8 Rettung einer Kanada-Wildgans Foto: Meco Marggraf

Bewegend für sie der Moment, als das Jungtier wieder zu Wasser gelassen wurde und zu seiner Familie schwamm. „Das war für mich das Schönste, das zu sehen.“

Für Marita Senne bleibt eine Frage offen: „Der Angler muss doch gesehen haben, dass Angelschnur und Haken fehlen, oder?“