Wie wird eigentlich der neu gestaltete Stadtpark aussehen? Und welche Höhepunkte hält er für Familien, Senioren und sonstige Besucher bereit? Über diese Fragen informierten sich die 2015 von Sandra Kreutz gegründete Gruppe „Rudelwähler“ zusammen mit Mitarbeitern sowie Bewohnern des St. Vinzenz am Stadtpark am Mittwochnachmittag bei einem Rundgang mit Bürgermeister Dr. Alexander Berger . Die städtische Anlage soll bekanntlich bis spätestens zum Herbst 2021 in neuem Glanz erstrahlen (unsere Zeitung berichtete) und den Besuchern dabei viele neue Möglichkeiten eröffnen.

„Die Grundstruktur bleibt erhalten, aber es wird schöner und es ist für jeden etwas dabei“, beschrieb Alexander Berger die Leitidee der Neugestaltung. Konkret heiße das, dass es einen großen Spielplatz im Zentrum des Parks geben wird. Zudem sollen ein Barfußpfad und ein Tastpfad zum Anregen der Sinne einladen. Die Rolle der Werse werde durch Querungssteine und bessere Zugangsmöglichkeiten generell eine Aufwertung erfahren.

Behutsamer Umbau

„Wir wollen generell einen behutsamen Umbau betreiben, der im Herbst beginnen soll“, verdeutlichte der Bürgermeister. Hierbei stünde vor allem die Herstellung einer vollständigen Barrierefreiheit des Stadtparks im Vordergrund.

Ein Aspekt, der Maria Eggelbusch, einer Bewohnerin des St. Vinzenz, besonders wichtig war. „Im Moment bleibt man mit einem Rollstuhl immer wieder mal hängen und kann den Park daher nur sehr eingeschränkt nutzen“, betonte sie. Vor allem der Zugang zum Stadtpark gegenüber Teamsport Otte sei mit einem Rollator nur sehr schwer zu passieren.

Ein Umstand, der auch Michaela Schumacher, Mitarbeiterin der Behinderteneinrichtung, schon mehrfach aufgefallen war. Umso erfreuter zeigten sich beide über die anstehende Neugestaltung des Stadtparks. „Die Herstellung der Barrierefreiheit und die zentrale Lage des neuen Spielplatzes finde ich wirklich schön“, so Michaela Schumacher. So sei eine viel intensivere Nutzung durch die Bewohner möglich als bisher.

„Der Spielplatz im Zentrum soll ein Besuchermagnet werden“, betonte Alexander Berger.

Bürgerbeteiligung

Wie genau der aussehen soll, werde hingegen noch Gegenstand einer Bürgerbeteiligung sein. In jedem Fall wird auch der Spielplatz vollkommen barrierefrei und von Eltern mit Kinderwagen sowie von Kindern mit Handicap gut zu erreichen sein. Ein Konzept, das sowohl die „Rudelwähler“ als auch Mitarbeiter und Bewohner des St. Vinzenz überzeugte und für Vorfreude auf den Herbst 2021 sorgt, wenn der Stadtpark dann endgültig aus seinem Dornröschenschlaf erwachen soll.