Der Brand an der Ostenmauer in der Nacht zum 8. August ist offenbar gelegt worden. Danach sehe es laut aktuellem Ermittlungsstand aus, bestätigte Polizeisprecherin Leonie Lagrange am Donnerstag auf Anfrage: „Es scheint eine Brandquelle in den Wohnwagen gebracht worden zu sein.“ Die Kripo sucht deshalb weiter dringend Zeugen für den Brand. Wie berichtet, muss das Feuer irgendwann zwischen 4 und 5 Uhr morgens an jenem Samstag entstanden sein – der Mitarbeiter einer Bäckereifiliale hatte gegen 4 Uhr noch nichts Auffälliges bemerkt. Bei dem Brand waren ein Wohnwagen und der daneben überdacht stehende BMW in Flammen aufgegangen. Geschätzter Sachschaden: 15 000 Euro. Hinweise an die Polizei unter 96 50.