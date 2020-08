Bundespolizei nimmt Trainingsstätte in der „Westfalen-Kaserne“ in Betrieb

Ahlen -

Von Christian Wolff

Die Bundespolizei hat am Freitag eine neue Trainingsstätte innerhalb der Westfalen-Kaserne offiziell in Betrieb genommen. In den vergangenen Monaten wurde eine alte Panzerhalle derart umgestaltet, dass sie im Inneren nun wie ein Bahnhofsgebäude aussieht.