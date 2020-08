Nicht nur das Coronavirus veränderte den Schulstart der neuen Schüler des städtischen Gymnasiums. Auch die Abiturientenvereinigung Ahlen (AVA) passte das Willkommenspräsent für die 92 Mädchen und Jungen an.

„Wir möchten euch damit eine kleine Freude machen und gleichzeitig das Cinema Ahlen stärken“, sagte der AVA-Vorsitzende Frank Schniederjürgen . Denn statt Stiften und Schreibutensilien gab es diesmal für jedes Kind einen Kinogutschein. „So könnt ihr euch nach anstrengenden Schultagen in den klimatisierten Kinoräumen entspannen“, lud Frank Schniederjürgen ein. Durch diese Lösung bleibe das Geld in der Stadt und stärke mit dem Kino eine wichtige kulturelle Einrichtung, die stark von Corona betroffen sei und einige Monate komplett ihren Betrieb einstellen musste. „Wir hoffen, dass einige Institutionen und Unternehmen unserem Beispiel folgen, denn die AVA möchten ein kleines Zeichen setzten. Unterstützt das Kino, damit wir noch lange Freude am Cinema Ahlen haben werden“, so Frank Schniederjürgen abschließend.