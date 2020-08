Klares Ziel: Zweiter Teil von „Faking Bullshit“

Wenn mehr als 10 000 Kinobesucher den in Ahlen gedrehten Streifen „Faking Bullshit“ besucht haben, denkt das Produktionsteam darüber nach, einen zweiten Teil in der Wersestadt zu drehen. Am Sonntagabend wurden es 140 Filmbesucher mehr im „Cinema Ahlen“.

Organisiert hatten das Kino-Event die Firmen Elektro Pollmeier und das „Café Canapé“. Sie luden als Dankeschön ihre Kunden und Gäste ein, um den „Bullshit“-Film weiter zu promoten und für die Idee einer Fortsetzung zu werben. Den Empfang am Alten Hof besuchte auf Einladung auch einer der Hauptdarsteller: Adrian Topol , der in Ahlen aufgewachsen ist.

Wie mehrfach berichtet, geht es in „Faking Bullshit“ um eine Kleinstadt-Wache, die aufgrund fehlender Einsätze geschlossen werden soll. Auf unterhaltsame Weise sorgen die Beamten schließlich selbst für eine Steigerung der Einsatzzahlen, was nicht immer ohne größeres Aufsehen vonstatten geht. Neben Adrian Topol sind Sanne Schnapp, Alexander Hörbe, Sina Tkotsch, Alexander von Glenck, Jörg Schüttauf und Bjarne Mädel auf der Leinwand zu sehen.

140 Gäste und Kunden eingeladen

„Um den Film weiter zu fördern, hatten wir die Idee, ein Kundenevent daraus zu machen“, erklärte „Canapé“-Betreiber Knut Schneider während des Empfangs vor dem Film. Dazu wurden 140 Gäste und Kunden seines Cafés und von Elektro Pollmeier kostenfrei eingeladen, um diesen insbesondere für deren Unterstützung in der schweren Zeit der vergangenen Monate in der Coronakrise zu danken.

Dass die Gäste trotz des Champions-League-Finales mit dem FC Bayern München die Einladung zahlreich angenommen hatten, wertete Knut Schneider als starkes Zeichen für den Lokalpatriotismus. Auf diese Weise konnten zwei Kinosäle gefüllt werden. Und das bei bester Stimmung.

Schneider hatte zum Event auch Adrian Topol eingeladen, der eine tragende Rolle im Film hat. Da dieser am Wochenende in Oelde an einem Jugendworkshop teilnahm, ließ er es sich nicht nehmen, zumindest zum Empfang vorbeizuschauen. Denn kurze Zeit später war er schon wieder auf dem Weg zu Dreharbeiten des ZDF-„Erzgebirgskrimis“, die für Montagmorgen um 7 Uhr angesetzt waren.

99 Prozent der Befragten empfehlen Film weiter

Der Schauspieler war über die Aktion der beiden Ahlener Betriebe begeistert. Nach seinen Erkenntnissen haben im „Cinema Ahlen“ schon 2000 Kinogänger den Film besucht. Das sei ein guter Schnitt. Da „Faking Bullshit“ erst ab 10. September bundesweit startet, geht er davon aus, dass auch Besucher aus den umliegenden Städten und Gemeinden den Weg ins Ahlener Lichtspielhaus finden, wenn sie darauf aufmerksam gemacht werden. Außerdem haben in einer Umfrage 99 Prozent der Filmbesucher ausgesagt, sie würden den Film weiterempfehlen.

„Wir mögen die Atmosphäre in Ahlen“, hofft der Schauspieler, dass es einen zweiten Teil geben möge und bekannte: „Ich wollte der Stadt etwas schenken. Das ist wohl gelungen. Und nicht jede Stadt dieser Größe hat ein Kino.“ Aber auch eine Bitte zur weiteren Unterstützung brachte Topol vor: „Wenn euch der Film gefallen hat, sagt es weiter oder tragt eure Meinung über die Sozialen Medien in die Welt.“ Er selbst müsse sich erst einmal wieder aus Ahlen verabschieden, schließlich soll er im „Erzgebirgskrimi“, den er aktuell dreht, am nächsten Morgen verprügelt werden, ergänzte er mit einem Augenzwinkern.