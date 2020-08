Ohne positive Ergebnisse sind die ersten Testungen unter den Bewohnenden des städtischen Wohnheimes am Hermesweg geblieben. Im Laufe dieser Woche werde das Gesundheitsamt des Kreises Warendorf die Bewohner zur Bestätigung ein zweites Mal testen, heißt es am Montag aus dem Ahlener Rathaus. Begleitet werde die bis zum 4. September angeordnete Quarantäne durch die Präsenz von Ordnungsbehörde und Sicherheitsservice. „Die Leitung des Wohnheimes versorgt weiterhin alle betroffenen Personen mit Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs“, so Stadtsprecher Frank Merschhaus. Zwei Bewohner waren am Freitag – wie berichtet – positiv auf das Virus getestet worden. Aktuell liegt die Zahl der akut Corona-Infizierten in Ahlen bei elf. Das ist ein Betroffener mehr als noch am Freitag.