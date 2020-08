Ein Unbekannter bestahl am Samstag gegen 12 Uhr eine Frau in einem Discounter an der Warendorfer Straße. Die 70-Jährige befand sich nach Polizeiangaben im Bereich eines Regals, in dem Honig und Marmelade steht. Der Tatverdächtige lenkte die Seniorin ab, indem er vorgab, nach Marmelade zu suchen. Dabei missachtete er den Mindestabstand und drängelte sich zwischen die Seniorin und das Regal. Nachdem der Mann weg war, stellte die Ahlenerin den Diebstahl ihrer Geldbörse aus dem Einkaufskorb fest, der im Einkaufswagen stand. Der Tatverdächtige ist etwa 45 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, hat eine normale Figur, gebräunte Haut, sprach mit ausländischem Akzent und trug vermutlich ein dunkelrotes T-Shirt. Hinweise unter Telefon 96 50, oder an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.