Corona zwingt auch hier zum Umdenken: 100 Bürger sind im Wahlstudio am Dienstag, 1. September, von 19 bis 21.30 in der Stadthalle Ahlen direkt mit dabei. Andere via Livestream. Die VHS möchte mit dieser Veranstaltung einen Beitrag dazu leisten, Bürger durch die Diskussion inhaltlicher Fragen die Wahlentscheidung zu erleichtern. Im Verlauf des Abends werden unterschiedliche Themen und Entwicklungen in Ahlen angesprochen. Schwerpunkte:

Jugend, Bildung, Kultur und Freizeit

Gestaltung des Klimaschutzes in Ahlen

Integration in der Stadt und in den Stadtteilen

Aktive Stadtentwicklung: Belebung der Innenstadt

Natürlich sind Wahlen auch immer eine gute Gelegenheit, Politiker das zu fragen, was man sie schon immer einmal fragen wollte. Zu den unterschiedlichen Themen können von allen Bürger schon vorab Fragen eingereicht werden, die dann von den Moderatoren im Verlauf der Veranstaltung an die Politiker gestellt werden. Die E-Mail-Adresse des VHS-Wahlstudios für diese Veranstaltung lautet: vhs@stadt. ahlen.de. Natürlich sind auch Fragen aus dem Publikum erwünscht. Zuschauer im Livestream über YouTube können sich über einen Livechat ebenfalls mit Fragen aktiv in die Diskussion einbringen.

Zu der Gesprächsrunde sind die acht kandidierenden Parteien und Wählervereinigungen eingeladen, die jeweils einen selbstgewählten Vertreter entsenden. Eingeladen sind CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, BMA, FWG und die Wählergruppe Ahlener Rathausfreunde 2020.

Moderiert und gestaltet wird die Veranstaltung von Nadine Köttendorf und Uwe Schnafel (VHS) sowie den Journalisten Dierk Hartleb und Maria Kessing. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann „kontaktlos“ über die Homepage der VHS unter www.vhs-ahlen.de oder per Anmeldekarte im VHS-Infobüro erfolgen.

Da aufgrund der aktuellen Lage die Anzahl der Besucher auf 100 begrenzt ist, haben Interessierte ebenfalls die Möglichkeit, sich die Veranstaltung via Livestream anzuschauen. Der Link zum Livestream sowie zum Livechat wird ein bis zwei Tage vor der Veranstaltung bekanntgegeben und ist auf den Homepages der VHS, der Stadthalle sowie in der Presse zu finden.