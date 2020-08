Mit zehn Euro Schmerzensgeld ist es für die Polizei nach einem Verkehrsunfall auf dem Bürgermeister-Corneli-Ring nicht getan. Die bekam ein Neunjähriger, nachdem er von einem Fahrzeug angefahren worden war.

Der Junge befuhr am Montag gegen 17.30 Uhr den linken Radweg in Richtung Warendorfer Straße. An der Einmündung Heisenbergstraße wurde der Ahlener von dem Fahrzeug eines Unbekannten erfasst und stürzte. Der VW-Fahrer, vermutlich ein Bulli, stieg aus und sprach mit dem Jungen. Der 30 bis 45 Jahre alte Mann drückte dem Schüler zehn Euro in die Hand, fuhr dann jedoch weiter, ohne seine Personalien anzugeben. Ein Briefzusteller mit einem roten Smart sprach, so die Polizei, den schlanken Fahrer noch an und wollte die Wache informieren. Der Flüchtige gab ihm gegenüber an, dass alles geregelt sei.

Die Polizei sucht nun den Fahrer sowie Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallbeteiligten machen können. Hinweise unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.