„Smoke“ wird zur Jukebox

Wie viele andere Vereine auch leidet die Ponystation am Oestricher Weg unter fehlenden Einnahmen durch die Coronakrise. Zisterne-Wirtin Gaby Klumpp kam daher auf die Idee, ein Benefizkonzert für den Verein anzustoßen. Das findet am Samstag, 5. September, um 17 Uhr an der Ponystation statt – mit der Band „Smoke“ um Sänger Axel Ronig .

„Eigentlich hätten wir wieder unser Sommerfest gehabt, die Einnahmen fehlen uns natürlich“, zeigte sich der Vereinsvorsitzende Thorsten Pälmke dankbar für die Initiative von Gaby Klumpp, die mit ihrem Team aus der Zisterne nicht nur die Bewirtung mit Getränken übernimmt, sondern auch eine schöne Überraschung bereithalten wird.

„ Da kann man noch was draufsatteln. Da kann man noch was draufsatteln. “ Gaby Klumpp

Gaby Klumpp kam auf die Idee, als sie von der Kuchenaktion der Ponystation Mitte Mai erfuhr, die vor allem zur Finanzierung der Futterkosten für die Ponys gedient hatte: „Da kann man noch was draufsatteln, so war mein Gedanke.“ Zudem sei ihr in den Sinn gekommen, dass viele Bands zurzeit kaum proben, geschweige denn Konzerte spielen können. Einer würde man dann auch noch Gutes tun. Die Wahl fiel auf „Smoke“, die umgehend zusagte.

Für Bandmitglied Axel Ronig war das eine Ehrensache, schließlich sei er immer Fan von „Mainz bleibt Mainz“ gewesen, wo Ernst Neger bis kurz vor seinem Tod 1989 Zugpferd der Karnevalssitzung gewesen war. Ernst Neger hatte viele Jahre mit Toni Hämmerle auf der Bühne gestanden und in Andenken an seinen Freund 1970 die Ponystation Toni Hämmerle gegründet. „Die Ponystation war der Vorreiter des therapeutischen Reitens“, zollte Axel Ronig großen Respekt.

Hauptförderer für das Benefizkonzert ist die Sparkasse Münsterland Ost, eingeladen wurden Unterstützer der Ponystation. 50 von ihnen dürfen das Konzert, das bereits ausverkauft ist, besuchen. Der Eintritt ist nicht festgelegt, vielmehr sollen sich die Konzertbesucher mit einer Spende nach eigenem Ermessen großzügig zeigen.

Wobei Axel Ronig mit seiner Band noch nachhelfen will. „Wir sind wie eine Jukebox mit 85 Oldies“, erklärte er. Die Lieder werden auf einer Liste ausgelegt, wer einen Musikwunsch hat, darf in diese symbolische Jukebox eine weitere Spende einwerfen.