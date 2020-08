Ein Kindergarten in zwei Containern

Fast unbemerkt hat am 1. August die dritte Kita in Dolberg an der Lambertistraße in Nachbarschaft der Mehrzweckhalle ihre Tür geöffnet. „Hummelwiese“ heißt sie und ist erst mal provisorisch in Containern in Betrieb gegangen. Spätestens zum 1. August 2021 geht es dann rüber ins Neubaugebiet Hases Wiese, wo vor wenigen Tagen der Baubeginn der neuen Kita vollzogen wurde.

In den beiden verbundenen Containern ist zunächst eine Gruppe mit zurzeit elf Kindern im Alter zwischen ein und drei Jahren untergebracht. Im November kommt ein vierjähriges Kind hinzu. Betreut werden sie von Leiterin Nadine Döring-Roßa , die aus Beckum kommt, und den beiden Dolbergern Anja Düpmeier und Lukas Rosenhövel. Sie werden ab September mit einer Köchin verstärkt. „Dann wird hier frisch gekocht. Wir legen Wert auf ausgewogene Ernährung“, berichtet Fachbereichsleiterin Anke Edelmeier, die beim Träger DRK Warendorf-Beckum Soziale Dienste GmbH für den Bereich Kitas zuständig ist. Damit das funktioniert, ist gerade vor wenigen Tagen die Küche installiert worden.

Kita „Hummelwiese“ am Start 1/9 Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet.

Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet. .

Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet.

Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet. .

Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet. .

Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet.

Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet.

Start im Provisorium: Die Kita „Hummelwiese“ hat sich in zwei Containern eingerichtet. .

Die neue Kita blüht auch im Provisorium auf: Anja Düpmeier, Nadine Döring-Roßa, Anke Edelmeier und Lukas Rosenhövel fühlen sich in Dolberg sehr gut aufgenommen.

Wie es zum Namen „Hummelwiese“ kam? „Weil hier kleine und große Hummeln herumfliegen“, führt Nadine Döring-Roßa aus und meint damit liebevoll Erzieher und Kinder. Eigentlich sollte die Kita ja „Hummelnest“ heißen, ergänzt Anke Edelmeier, aber der Name war leider schon geschützt. Dass es jetzt erst einmal zum Provisorium kam, war eine Bitte der Stadt. Der Bedarf an Kitaplätzen ist nämlich enorm. Im Januar bekam das DRK den Zuschlag, Träger der dritten Dolberger Kita zu werden. Dann ging es Schlag auf Schlag. Dem Dolberger Unternehmen Lodenkemper gehört das Areal, das von ihm schnell für die Kita hergerichtet wurde.

Dass die Fläche von einem hohen Zaun umgeben ist und mit großen Steinen zum Sitzen auf der Außenfläche ausgestattet ist, stört die Betreiber nicht weiter. Wie in einem Gefängnis komme man sich nicht vor, scherzen sie. Vielmehr hat sich das Team darüber gefreut, dass die Einrichtung durch die Firma Lodenkemper, die sich sehr viel Mühe gegeben habe, ausgesprochen unkompliziert gelaufen sei. Obwohl die Steine sich dann doch als zu hoch für die Dreikäsehochs erwiesen haben und dann bald wieder abgeholt werden. Der hohe Zaun übrigens soll noch mit Gewebtem und Geflochtenem verschönert werden.

Eine erste Feuertaufe hat die Kita mit der Hitzeperiode schon gut überstanden. „Wir haben Durchzug gemacht, die Rollos runtergelassen und Sonnenschirme gekauft“, blickt Nadine Döring-Roßa zurück. Wobei sie von den am Grundstücksrand liegenden Bäumen, die auch ein wenig Schatten spenden, schwärmt. Das Rauschen der Blätter im Wind komme allen so vor, als wären sie im Wald. Trotzdem hofft sie, dass der Sommer im nächsten Jahr erst richtig auf Touren kommt, wenn man umgezogen ist.

„ Die Dolberger sind sehr freundlich, ob Eltern oder Handwerker – die Unterstützung ist sehr groß. Die Dolberger sind sehr freundlich, ob Eltern oder Handwerker – die Unterstützung ist sehr groß. “ Nadine Döring-Roßa

Bis dahin stehen ein Gruppenraum, eine Küche, ein Sanitärraum, ein Schlafraum und ein Nebenraum für Bewegung zur Verfügung. Schließlich liege in dem Bereich einer der Schwerpunkte neben Sprache und Kreativität. Das erste Eingewöhnen war spannend. Erzieher, Kinder und Eltern finden immer besser zusammen. „Die Dolberger sind sehr freundlich, ob Eltern oder Handwerker – die Unterstützung ist sehr groß“, hat Nadine Döring-Roßa festgestellt und lädt die Dorfbewohner ein, sich auf Anmeldung mal umzuschauen. Einfach die 01 51 / 18 32 96 50 wählen. Das ist dann auch die Nummer, unter der die Kinder schon jetzt für die Kita nach dem Umzug angemeldet werden können.Dort haben vor wenigen Tagen die Bauarbeiten begonnen. Ab dem 1. August 2021 werden an „Hases Wiese“ drei Gruppen mit 55 Kindern im Alter von 0,4 bis sechs Jahren, wie es im Amtsdeutsch heißt, eingerichtet. Betreut werden sie dann von acht Mitarbeitern.