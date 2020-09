50 Arbeitsplätze nach Ahlen verlegt

Die Münsterland Engineering GmbH mit 50 Mitarbeitern verlegt seinen Firmensitz von Oelde in die Wersestadt. Konstruktion, Anlagenplanung und Dokumentation im Stahlbau- und Maschinenbausektor sind die Standbeine des Unternehmens. In seinen über fünf Jahrzehnten Firmengeschichte hat das Unternehmen aus Oelde viele namhafte Kunden als Engineering-Dienstleister betreut, heißt es in einer Pressemitteilung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft.

„ Die Firma ist eine tolle Bereicherung unseres Metall- und Maschinenbauclusters hier vor Ort. Die Firma ist eine tolle Bereicherung unseres Metall- und Maschinenbauclusters hier vor Ort. “ Jörg Hakenesch

Zum 1. Januar 2021 verlagert der Betrieb seinen Firmensitz von Oelde ins Gründer- und Dienstleistungszentrum an der Beckumer Straße in Ahlen. Gestern wurde der Mietvertrag mit dem Unternehmen unterzeichnet.

„Mit Münsterland Engineering haben wir als Wirtschaftsförderung ein Traditionsunternehmen aus der Konstruktionsbranche an den Standort Ahlen geholt. Die Firma ist eine tolle Bereicherung unseres Metall- und Maschinenbauclusters hier vor Ort“, begrüßt WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch die Entscheidung des Unternehmens, den Firmensitz nach Ahlen zu verlegen.

Künftig werden an der Beckumer Straße Ingenieure, Maschinenbautechniker, technische Zeichner, Technische Redakteure und Industriekaufleute arbeiten.

„ Wir schauen schon länger nach einem Büroobjekt in zentraler Lage, welches für unser stark wachsendes Team ausreichend Bürokapazitäten bietet.. Wir schauen schon länger nach einem Büroobjekt in zentraler Lage, welches für unser stark wachsendes Team ausreichend Bürokapazitäten bietet.. “ Lars Möllenhoff

Münsterland Engineering Mitgeschäftsführer Lars Möllenhoff erläuterte die Beweggründe der Standortverlagerung: „Wir schauen schon länger nach einem Büroobjekt in zentraler Lage, welches für unser stark wachsendes Team ausreichend Bürokapazitäten bietet. Im Gründer- und Dienstleistungszentrum in Ahlen haben wir dies gefunden. Die Wege in die Innenstadt sind kurz und auch der Bahnhof ist fußläufig und schnell zu erreichen. Ein wichtiger Pluspunkt, da viele unserer Mitarbeiter mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen.“

„ Als wichtigste Industriestadt im Kreis Warendorf konnten wir sowohl mit unseren harten als auch mit unseren weichen Standortfaktoren überzeugen. Als wichtigste Industriestadt im Kreis Warendorf konnten wir sowohl mit unseren harten als auch mit unseren weichen Standortfaktoren überzeugen. “ Dr. Alexander Berger

Die Ansiedlung des 1968 als „Göcking Konstruktion GmbH“ gegründeten Betriebes ist auch ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Ahlen freut sich Bürgermeister Dr. Alexander Berger: „Als wichtigste Industriestadt im Kreis Warendorf konnten wir sowohl mit unseren harten als auch mit unseren weichen Standortfaktoren überzeugen. Ich bin zuversichtlich, dass sich das Unternehmen und seine Mitarbeiter am Standort wohlfühlen.“

Zumindest die Wege zur Wirtschaftsförderung werden sich in Zukunft als kurz erweisen. Diese ist im gleichen Gebäude ansässig und steht Münsterland Engineering auch in Zukunft in allen Belangen zur Seite.