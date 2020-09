Am kommenden Donnerstag, 10. September, findet erstmals ein bundesweiter Warntag statt. Wie schon in den Vorjahren in NRW werden diesmal in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel erprobt. Um 11 Uhr gehen zeitgleich Sirenen in Betrieb. Zu Beginn erfolgt das Warnsignal (auf- und abschwellender Heulton von einer Minute), danach die Entwarnung (gleichlanger durchgehender Heulton). Die Warn-App „NINA“ des Bundes versendet zeitgleich zum Probealarm eine Warnmeldung.

In Ahlen werden vier stationäre Sirenen ausgelöst, zudem mobile Sirenen an zwei weiteren Standorten, die jedoch nicht über die Reichweite der stationären Anlagen verfügen. Bis Ende 2020 sollen in Ahlen flächendeckend Warnungen mit stationären Sirenen möglich sein.

Stationäre Sirenenstandorte: Feuerwache, Rathaus, Augustin-Wibbelt-Schule Vorhelm und Feuerwehrhaus Dolberg.

Geplante Standorte (mobile Sirenen): Alte Mammutschule (Röteringshof), Diesterwegschule (Schachtstraße).