Doppelter SEK-Einsatz am Morgen in der Innenstadt

Ahlen -

Von Max Lametz

Doppelter SEK-Einsatz am Morgen in der Ahlener Innenstadt. Ermittler aus dem Nachbarkreis Unna steuerten Wohnungen in der Fußgängerzone und in der Mörikestraße an.