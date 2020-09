Sachdebatte statt Wortgefecht

BeiDuellen um die Kanzlerschaft kracht es gerne mal gewaltig. In Wahlkämpfen um das Amt des Bürgermeisters in Ahlen ist das nicht anders. Beim „Pöggsken-Talk“ der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) auf dem Schützenplatz im Nachtkamp duellierten sich die drei Bürgermeisterkandidaten Heinrich Artmann , Dr. Alexander Berger und Hermann Huerkamp eher auf sachlicher Ebene.

Konträre Auffassungen beim Klimaschutz

Die Fetzen flogen nicht, wohl aber die Argumente in verschiedenen Sachfragen. Wie kann man eine gute Pflege der Grün- und Parkanlagen sicherstellen? Wie ist eine bessere Einbindung der Jugend in die Kommunalpolitik möglich? Und welche Projekte wollen die Politiker nach einer Wahl beschleunigt angehen? Die Bürgermeisterkandidaten sahen sich nach einer kurzen Vorstellungsrunde, in der sie ihre Schwerpunkte kurz darstellten, zahlreichen Fragen gegenüber, auf die sie teils einheitliche, teils unterschiedliche Antworten parat hatten. Die Moderation übernahm IG-Vorsitzender Guido Keil.

Konträre Auffassungen bestanden beispielsweise in Bezug auf das Thema Klimaschutz auf kommunaler Ebene. „Da können wir als Stadt einiges leisten“, betonte Berger und merkte an, dass es hierbei schon „fünf vor 12“ sei. Eine Kerbe, in die auch Huerkamp stieß und sein Wahlkampfziel „Stärkung erneuerbarer Energien“ darstellte. FWG-Chef Artmann hingegen verdeutlichte, dass Klimaschutz keine kommunale Aufgabe sei, da hier zahlreiche Bundes- und Landesgesetze den Rahmen vorgäben und kein Gestaltungsspielraum mehr verbleibe. Vielmehr lohne es sich, darüber nachzudenken, wie man in Ahlen „gut und sicher Fahrradfahren“ könne.

Sich unterscheidende Herangehensweisen äußerten die Kandidaten ebenso bei Zukunftskonzepten für die Pflege von Grün- und Parkanlagen in Ahlen und den Ortsteilen. „Hier ist noch Luft nach oben“, gab Bürgermeister Berger als Amtsinhaber zu, verwies jedoch auf das bereits entwickelte Grünflächenkonzept, die Anlage von Wildblumenfeldern und die Bestellung eines „Kümmerers“ als sichtbare Erfolge. Für Herausforderer Huerkamp war das jedoch nicht genug. Der derzeitige Zustand sei vollkommen unzureichend, stellte er fest. Für die Blühstreifen hätte man eindeutig zu lange gebraucht und in Zukunft gelte es, dem „bürgerschaftlichen Engagement in der Grünpflege mehr Wertschätzung entgegenzubringen“. Die Grünpflege in den Ortsteilen stärken will Artmann angehen, indem es hierfür in der Stadtverwaltung „einen festen Ansprechpartner für die Ortsteile“ gebe.

Raummangel im Offenen Ganztag

Ein weiteres, speziell auf Vorhelm bezogenes Thema, das zur Sprache kam, war der sich verschärfende Raummangel im Offenen Ganztag der Augustin-Wibbelt-Schule. „Es darf hier kein Kind abgewiesen werden“, stellte Artmann eine klare Forderung auf und plädierte für eine Raumerweiterung. „Es ist die Aufgabe des Schulträgers, hier für ausreichend Kapazitäten zu sorgen“, ergänzte Huerkamp. Doch wie? Hierzu äußerte Berger die Idee, „auch im Ganztag auf Räumlichkeiten der Schule zurückzugreifen“, die dann allerdings auch schöner gestaltet werden müssten, um den Schülern nach Unterrichtsende einen Tapetenwechsel zu ermöglichen. Weitere Themen waren die Förderung des Ehrenamts und Möglichkeiten zur Einbindung von Jugendlichen in die Kommunalpolitik.

In ihren Abschlussstatements gaben die drei Kandidaten den Besuchern unterschiedliche Botschaften mit auf den Weg. „Vorhelm betreffende Entscheidungen müssen im Ortsausschuss getroffen werden“, forderte Artmann. Huerkamp hingegen betonte, dass man als Ahlener gleichzeitig auch Vorhelmer sei und Berger als Amtsinhaber äußerte das Ziel, dass es „für jeden Menschen in Ahlen einen Platz“ geben müsse.

Im zweiten Teil des „Pöggsken-Talks“ ging es um die Positionen der Vorhelmer Wahlkreiskandidaten. Nicht alle konnten persönlich anwesend sein; einige ließen sich durch Parteikollegen vertreten.

Eines einte alle Politiker am Podium: Vorhelm bewerteten sie als lebenswertes Dorf mit vielen Anziehungspunkten und einem regen Vereinsleben. Dennoch zählten sie einige Punkte mit Nachbesserungsbedarf auf.

Kritik an Windkraft-Großanlagen

Als „Insel der Glückseligen“ stufte Dieter Bröer (Grüne) den Ortsteil ein. „Andere Stadtteile würden sich freuen, wenn sie über solch ein Engagement verfügten.“ Sein Parteikollege Heinrich Wonnemann nannte Natur und Umwelt als seine Schwerpunkte. Insofern sehen die Grünen auch die geplante Reaktivierung des Vorhelmer Bahnhofs positiv.

Alfred Thiemann und Hubert Niesing von den „Rathausfreunden“ kritisierten die Entscheidung zu den Windkraft-Großanlagen, die im Schäringer Feld errichtet werden. Diese Sache hätte verhindert werden müssen.

„Wir haben in den vergangenen fünf Jahren große Schritte gemacht. Aber wir wollen uns jetzt nicht ausruhen“, bekannte Norbert Fleischer (FDP). „Das Rathausthema ist für uns abgeschlossen. Politik heißt auch, Kompromisse zu finden“, schwenkte er zur Stadtpolitik. Andreas Schweer musste zugeben: „Ich habe vom Ortsausschuss bisher noch nicht viel mitbekommen.“

Idee: Bikeranlage im Schäringer Feld

Für bezahlbaren Wohnraum im Wibbeltdorf will sich Stephan Schulte von der Linkspartei einsetzen. „Die alte Brennerei darf nicht weiter verfallen“, forderte er neben der Einrichtung einer Fragestunde für interessierte Bürger. Gemeinsam mit Sibylle Schulte wolle er auch den Öffentlichen Personennahverkehr stärken.

Hubertus Beier (CDU) verriet, dass er sich für eine Bikeranlage im Schäringer Feld stark machen will. „Das ist mit einfachen Mitteln machbar, wird von jungen Leuten aber sehr gut angenommen“, wusste er zu berichten. Auch für das Problem fehlender Veranstaltungsorte sehe er eine sich abzeichnende Lösung.

Jungen Familien das Eigenheim zu ermöglichen, ohne dafür große Baugebiete zu schaffen, wollen Bernd Avermiddig und Ralf Budt (FWG). „Vorhelm ist es wert, von außen betrachtet zu werden“, meint Christa Bücker (SPD). Obwohl sie und ihr Mitstreiter Bernhard Höfte nicht in Vorhelm wohnen, so kennen sie sich aus unterschiedlichen Gründen im Dorf aus, betonten sie. Das meint auch Ruth Rätze (BMA): „Wo man sich wohlfühlt, hängt nicht damit zusammen, wo man geboren ist.“ BMA-Mitglied Rolf Leismann will bewusst keine Unterscheidung zwischen Stadt und Ortsteilen. „Wenn ich Ahlener bin, dann bin ich gleichzeitig auch Vorhelmer und Dolberger“, sagte er.

Schießwart sieht viele rechtliche Hürden

Holger Hasselmann, Schießwart im Allgemeinen Schützenverein, warb bei allen Parteien dafür, dem Schießsport keine weiteren Hürden aufzubauen. Markus Holle wünschte sich durchgehend Tempo 70 für die Münsterstraße