Die 44. Auflage des traditionellen Pöttkes-und Töttkenmarktes fällt in diesem Jahr Corona-bedingt aus. Und trotzdem gibt es auch 2020 das beliebte Pöttken, dieses Mal in Form einer dunkelblauen runden Dose mit Holzdeckel. Darüber werden sich besonders Sammler freuen.

„Sie machen mich zum glücklichsten Menschen der Welt, wenn Sie mir ein Exemplar reservieren. Der Preis spielt keine Rolle, und ich trete auch gern in Vorlage“, verlas Josef Ostermann den Brief eines dankbaren Ahleners. Das Besondere an der dieses Mal eher kleinen Auflage mit 300 Exemplaren: Die hübsche Dose mit vielen Verwendungsmöglichkeiten beinhaltet einen Gutschein über eine Tüte Popcorn im Cinema Ahlen im Wert von fünf Euro. Der Preis für das Pöttken beträgt 8,95 Euro. Es ist ab dem 18. September bei neun Einzelhändlern im Stadtgebiet erhältlich, Vorbestellungen werden im Porzellanhaus Ostermann entgegengenommen.

„ Bald kann man den Frühstückstisch mit Ahlener Pöttken decken Bald kann man den Frühstückstisch mit Ahlener Pöttken decken “ Jörg Hakenesch

Bei der Präsentation geriet WFG-Geschäftsführer Jörg Hackenesch ins Schwärmen: „Bald kann man den Frühstückstisch mit Ahlener Pöttken decken“. Er dankte Michael Krüger, Geschäftsführer der gleichnamigen Firma, für den Entwurf und die Produktion.

Das Pöttken 2020: Zweimal mit Deckel, einmal mit Popcorn. Foto: Angelika Knöpker

Als deutliches Zeichen für den Zusammenhalt der Geschäftsleute wertete Bürgermeister Dr. Alexander Berger die Kooperation zwischen dem Einzelhandel und dem Cinema Ahlen.

Auch Landrat Dr. Olaf Gericke hatte es sich nicht nehmen lassen, zur Pöttkes-Vorstellung nach Ahlen zu kommen. „Ich bin jedes Mal bei der Eröffnung des Marktes dabei gewesen. Schade, dass er ausfallen muss. Aber das ist die richtige Entscheidung“, sagte er. Unter dem Beifall der Anwesenden verlas er dazu – nach inzwischen guter alter Tradition – ein selbst getextetes Gedicht, das sonst bei der Eröffnung zu hören ist.