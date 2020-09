Die Zahl der Briefwahlanträge hat am Freitagmittag die 8000er-Marke übersprungen. Das sind annähernd 2000 mehr als vor einer Woche. Und: 2300 mehr als bei der letzten Kommunalwahl. Um auch noch die Latte des Allzeit-Hochs zu überspringen, bleibt eine ganze Woche. Den Rekord hält die letzte Bundestagswahl mit 8900 Briefwählern. Trotz des Andrangs, so hieß es am Nachmittag aus dem Rathaus, sei es bislang nicht zu Warteschlangen auf der Sitzungsetage gekommen.