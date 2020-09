Konzert statt Sommerfest

Ein besonderes Wohltätigkeitskonzert in der Pony-Station erlebten deren Förderer und Unterstützer mit der Ahlener Band „Smoke“ am späten Samstagnachmittag. Die ging mit ihren Oldies aus den 1960er und 1970er Jahren nicht nur auf eine Zeitreise, sondern machte aus ihrem Auftritt ein reines Wunschkonzert. Ziel war es, möglichst viele Spendengelder für die Pony-station einzusammeln.

Und so war der Eintritt für die 50 Konzertbesucher zwar frei, aber sie wurden gebeten, stattdessen einen möglichst großzügigen Spendenbetrag zu geben. Einen beträchtlichen Teil steuerte der Hauptförderer Sparkasse Münsterland Ost bei.

„ Unsere Pferde fressen auch während der Pandemie. Unsere Pferde fressen auch während der Pandemie. “ Thorsten Pälmke

Eigentlich hätte am 6. September das traditionelle Sommerfest in seiner 50. Auflage stattfinden sollen, doch wegen der Pandemie musste das ausfallen. „Unsere Pferde fressen aber auch während der Pandemie, die kennen kein Corona“, war der Vorsitzende Thorsten Pälmke froh über die Aktion, die am Ende einen mittleren vierstelligen Spendenbeitrag einbrachte.

Die Idee zum Konzert hatte Wirtin Gaby Klumpp , die mit ihrer Tochter die Bewirtung übernahm. Bürgermeister Dr. Alexander Berger hatte sich zwar auf das Sommerfest gefreut, fand es aber gut, dass es am Ende wenigstens möglich war, gemeinsam Musik zu hören. „Schauen Sie mal, was Sie gemeinsam für den Verein tun können“, forderte er die Besucher auf, ordentlich zu spenden. Er wie auch Landrat Dr. Olaf Gericke hatten ein Flachgeschenk mitgebracht. Der ergänzte: „Ein Onkel mit Geschenken ist besser als die Tante, die nur Klavier spielt.“

„ Ihr seid heute unsere Programmmacher. Ihr seid heute unsere Programmmacher. “ Axel Ronig

Michael Oertel war nicht nur für die Musiktechnik zuständig, sondern wertete ständig die symbolische Juke-Box aus, in der die Besucher, am besten mit einer Zusatzspende, ihre Musikwünsche einwerfen konnten. Dazu hatte „Smoke“ eine Liste von 84 Oldies aufgeführt, die aus den auf den Tischen liegenden Listen ausgewählt werden konnten. Der Zuspruch war so groß, dass über 30 Titel gespielt wurden. „Ihr seid heute unsere Programmmacher“, hatte Axel Ronig das Publikum zu Konzertbeginn auch kräftig dazu aufgefordert. Für das Engagement der Band, die natürlich ohne Gage auftrat, sowie auch das von Gaby Klumpp, bedankten sich auch die Ehrenmitglieder Anni und Rolf Pietrzik mit Präsenten, die mit einem Liedtext vom Mainzer Karnevalisten und Mitbegründer der Station Ernst Neger versehen war. „Einfach und umsonst helfen ist immer unbezahlbar“, lobte Anni Pietrzik die Initiatoren.