Ahlen und Hoyerswerda – was verbindet das für das Münsterland untypische Ahlen mit der Stadt in der Oberlausitz, die in den 1970er und 80er Jahren mit dem Kombinat Schwarze Pumpe Zentrum der Braunkohleveredlung der DDR war? Also mindestens der Verlust von Arbeitsplätzen, der Hoyerswerda über die Hälfte seiner Einwohner verlieren ließ. Die Folgen der Schließung der Zeche Westfalen waren nicht so dramatisch.

In einer Ausstellung unter dem Titel „100 Prozent Menschen unserer Stadt“ in „Etage eins“ des Bürgerzentrums werden Fotos von Menschen aus Hoyerswerda Menschen aus Ahlen gegenübergestellt, unterteilt nach der Zugehörigkeit zu den jeweiligen Altersgruppen. Die verteilen sich auf zehn verschiedene Kategorien von jeweils zehn Jahren.

Menschen vor markanten Stadtansichten

„Ahlen ist im Vergleich zu Hoyerswerda die deutlich jüngere Stadt“, stellt Büz-Geschäftsführerin Christiane Busmann bei einem Rundgang fest. In der Alterskohorte der bis Neunjährigen beträgt der Anteil in der sächsischen Stadt 6,5, in Ahlen aber 9,3 Prozent. Auch in der Gruppe der Zehn- bis 19-Jährigen sowie der 20 bis 29-Jährigen setzt sich dieser Trend mit einem Anteil von 6,6 und 6,8 Prozent gegenüber 10,5 und elf Prozent weiter fort. Erst bei den 30 bis 39-Jährigen nähern sich die Zahlen der jeweiligen Alterskohorte mit 9,6 und zwölf Prozent allmählich an.

Fotografiert von Max Krugel

Die Fotos zeigen die jeweiligen Altersgruppen vor markanten Stadt- oder Landschaftsansichten. Betreut haben das Ahlener Projekt Maike Walter und Nazanin Asgari, die dafür Menschen mit dem passenden Alter suchten, die der Sendenhorster Max Krugel fotografierte. Die Beschaffung der statistischen Daten erwies sich in der Corona-Zeit als schwieriger als erwartet, so dass das Datum der Ausstellung verschoben werden musste.

Vorgelegt hatte Sabine Proksch von der Kulturfabrik Hoyerswerda mit dem Fotografen Rico Hofmann, die bereits 2018 das Projekt präsentierten. In Verbindung mit dem bevorstehenden 30. Jahrestag der Deutschen Einheit bekommt die Ausstellung einen sehr aktuellen Bezug. Die Ausstellung ist bis auf Weiteres zu sehen. Führungen sind nach Absprache möglich.