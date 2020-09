Tricks und Sprünge mit dem Rad

Die Coronazeit war Schuld, erklärt Luisa Stapel. Weil so viele Dinge nicht stattfinden konnten, habe sie ein nagelneues Mountainbike bekommen, um sich mit ihren Freunden an der frischen Luft zu betätigen. Vielen ihrer Freunde aus Vorhelm geht es ähnlich: Das Fahrrad in seinen unterschiedlichen Formen wird immer beliebter, gerade beim Dorfnachwuchs.

„Wir sind viel mit den Rädern unterwegs“, erklärt die junge Bikerin und zeigt auf die gepflegten Mountain- und BMX-Räder, die sich am Freitagnachmittag mit ihren Besitzern zum Ortstermin versammeln. „Ab und zu fahren wir auch nach Ahlen in das tolle Bikergelände im Berliner Park, aber der Weg ist doch etwas weit.“

Und so sei die Idee aufgekommen, auch im Wibbeltdorf ein „Bikerparadies“ mit Rampen und anderen Schikanen zu errichten. Aber wo? Hubertus Beier (CDU) erfuhr von diesem Umstand, denn als Familienvater hat er sein Ohr auch bei der jungen Generation. „Mir fielen zwei mögliche Standorte ein“, sagt er beim Ortstermin mit den jungen Mountainbikern und Bürgermeister Dr. Alexander Berger . Möglich wäre der Bau einer sogenannten „Dirt-Bahn“ sowohl an einem abgebundenen Arm des Bauerschaftswegs im Schäringer Feld oder auf der hinteren Fläche des Abenteuerspielplatzes.

Letztere wäre Beiers präferierte Stelle. „Da ist kein Pkw-Verkehr, die Anbindung ans Dorf ist bestens und das Ganze wäre eine willkommene Ergänzung zum bestehenden Abenteuerspielplatz, sogar eine Aufwertung, die mehr Frequenz bringt.“

Solch ein Park bietet Mountain- und BMX-Bikern auf verschiedenen „Dirtlines“ unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade viele Möglichkeiten, Tricks und Sprünge zu üben und zu verbessern. Auf Hügeln, Rampen und Pisten gibt es viele Möglichkeiten, erklären die jungen Radsportler.

„Ich denke, im Zusammenspiel zwischen Ehrenamt und Verwaltung wäre da durchaus etwas machbar“, lautet die erste Einschätzung des Bürgermeisters. Dafür gebe es in Vorhelm inzwischen genug Beispiele.

„Ich finde es sehr gut, wenn sich junge Leute wieder mehr draußen bewegen statt vor Computern zu hocken, was man ihnen ja oft vorwirft.“ Dr. Alexander Berger sagt zu, die Grundstücksverhältnisse und Möglichkeiten an den beiden zur Disposition stehenden Stellen auszuloten, damit die jungen Vorhelmer eine Perspektive bekommen, ihre Idee umzusetzen. Die junge Truppe um Luisa Stapel versprach im Gegenzug, sich beim Bau der Anlage einzubringen.