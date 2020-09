Netto schließt, Aldi steht als interessierter Nachfolger bereit! „Das ist so. Wir sind im Gespräch“, bestätigt am Montagmittag Ingo Gebhard, Leiter Immobilien und Expansion aus der regionalen Aldi-Unternehmenszen­trale in Werl. Am 10. Oktober verabschiedet sich Netto an der Warendorfer Straße.