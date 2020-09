Das Leben ist zurück im Kunstmuseum

Ein Museum ohne Kunst und Publikum? Das ähnelt einer Geisterstadt. Dementsprechend überschwänglich freute sich Dr. Martina Padberg als neue künstlerische Leiterin über die lang ersehnte Wiedereröffnung des Kunstmuse­ums Ahlen am vergangenen Sonntag. „Ich konnte das lebendige Museum kaum erwarten“, gab sie unumwunden zu und betonte, dass das Haus „jetzt endlich wieder Museum sein“ könne.

Nach nur drei Tagen kam der Lockdown

Endlich. Denn nachdem die Ausstellung „ Jobst Tilmann – Anfang ohne Ende“ im März für gerade einmal drei Tage geöffnet war, kam der Lockdown und brachte das Kulturleben für Monate komplett zum Erliegen. Eine lange Durststrecke, die nun am Sonntag endete.

So kehrte die Ausstellung des Künstlers Jobst Tilmann aus Rheda-Wiedenbrück mit ungefähr 200 Exponaten in die teils frisch renovierten Räumlichkeiten zurück. Ein Umstand, den die Verantwortlichen zum Anlass nahmen, um mit Familienführungen, Rundgängen und einem Künstlergespräch erneut in die Ausstellung einzuführen.

Und die wartet mit einer besonderen Note auf: Denn sie ist gewissermaßen das Konzentrat eines gesamten künstlerischen Lebens. Die ausgestellten Werke spiegeln das Wirken des 70-jährigen Künstlers Tilmann aus mehr als 30 Jahren wider und stellen eine Retrospektive dar, in welcher Tilmann sein gesamtes künstlerisches Schaffen rekapituliert, wobei das ganz frühe Frühwerk hier vernachlässigt wird.

In das Oeuvre führte Dr. Robert Freiberg die Besucher im Rahmen von zwei Rundgängen durch die Ausstellung ein. Warum spielt die Farbe Grau bei den Bildern Tilmanns eine so große Rolle? Wie arbeitet der Künstler eigentlich? Und wie ist die Ausstellung strukturiert? Auf diese Fragen antwortete Freiberg ausführlich und vermittelte dabei interessante Hintergrundinformationen zu den einzelnen Bildern und der Person des Künstlers.

Besuch eines Steinbruchs

So lernten die Besucher zum Beispiel den „magischen Moment“ kennen, der Tilmanns gesamtes künstlerisches Wirken nachhaltig verändert und geprägt hat. Das war nämlich der Besuch eines Steinbruchs in Südfrankreich. „Aus dieser Inspiration heraus entstanden die reduzierten Arbeiten in der Farbe Grau“, erklärte Dr. Freiberg. Tilmann empfinde die entsprechenden Formen des Steinbruchs nach, indem er eine Grundstruktur in seinen Bildern festlege und diese dann später überarbeite. Hierbei sieht Tilmann seine Arbeit als einen Prozess, in den er bewusste Störungen einbaut.

Die Farbe Grau als zentrales Element zieht sich durch die gesamte Ausstellung, die mit den frühen Werken im zweiten Obergeschoss beginnt und mit den neusten Werken des Künstlers im Erdgeschoss endet.

Bei diesem Rundgang trat eine weitere interessante Entwicklung im künstlerischen Wirkens Tilmanns zutage: Die Entdeckung der dritten Dimension in seinen jüngeren Werken ab dem Jahr 2011. So waren im Erdgeschoss zahlreiche Gegenstände aus Stoff und Karton zu sehen, die den farbenfroheren geografischen Formen in den jüngeren Werken körperlich nachgebildet sind.

Farbe über Bilder laufen lassen

Im Rahmen der Familienführungen durch die Ausstellung konnten die Kinder mit Dagmar Schmidt auf den künstlerischen Spuren Jobst Tilmanns wandeln. „Wir probieren aus, wie das ist, wenn man den Zufall machen lässt“, führte Schmidt ein und ließ die Kinder mit geschlossenen Augen malen. Im Anschluss durften sie Farbe über ihre Bilder laufen lassen, die sich ganz im Stile Tilmanns ihren Weg bahnte und sich selbst organisierte.

„Man kann hier einen hochspannenden künstlerischen Kosmos erleben“, verdeutlichte Dr. Padberg, dass sich ein Besuch der aktuellen Ausstellung in jedem Fall lohnt. Gelegenheit hierzu besteht während der geänderten Öffnungszeiten Mittwoch bis Samstag von 15 bis 18 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 von 17 Uhr.